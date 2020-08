Hitro evropsko slovo Maribora: po enajstmetrovkah zmaga Colerainu

Mariborčani so sezono 2020/21 začeli kar z evropskim obračunom. Potem ko v domačem prvenstvu še niso odigrali tekme, so se v evropskem uvodu srečali s severnoirskim Colerainom. Vloga favorita je bila na strani izbrancev Sergeja Jakirovića, a je ti niso znali upravičiti. Potnika v nadaljevanje so odločile šele enajstmetrovke. In pri teh so bili uspešnejši gosti iz Severne Irske.

Štajerci so na terenu sicer kazali, da so favoriti, a prav posebej nevarno pa v prve pol ure niso znali ogroziti tekmečevega gola. Jasmin Mešanović in Rok Kronaveter dvakrat sta poskušala v tretji, 15. in 18. minuti, a brez uspeha. Na drugi strani so se tudi severnoirski nogometaši kar dobro kosali s favoriziranim tekmecem, ki je še iskal pravo delovno temperaturo. V 39. minuti pa so domači le izpeljali pravo akcijo, ki jo je iz bližine zaključil povratnik Aljoša Matko, a je po podaji z leve strani zgrešil iz bližine. Malce pozneje pa sta vtekala tako Mešanović kot Matko na drugi vratnici po podaji z leve strani, a sta oba ostala brez strela.

Potem ko je v uvodu drugega polčasa dvakrat nenatančno meril Alexandru Cretu, pa so gosti presenetljivo povedli v 62. minuti. Takrat je odbito žogo Aleksa Pihlerja s 17 metrov z volejem v mrežo pospravil James McLaughlin. Le tri minute pozneje pa so se domači le razveselili, potem ko je po podaji Martina Milca z desne strani pred golom žogo ustavil Rudi Požeg Vancaš in jo nato poslal v mrežo za 1:1.