Pirić ohranil Maribor pri življenju in poskrbel za izjemno ugoden rezultat

Že v šesti minuti je bilo nevarno pred vrati Maribora, a se je po strelu Dana Bitona vse dobro izšlo. Še bistveno bolj nevarno je bilo v 17. minuti, ko je z velike razdalje (kakšnih 30 metrov) poskusil Anton Nedjalkov. Vratar Štajercev Kenan Pirić je imel ob strelu bočnega branilca Ludogorca veliko dela, a žogo, ki je letela proti stičišču vratnice in prečke, uspel odbiti v kot. Prava ofenziva je sledila v tri minute kasneje, najprej je znova streljal Nedjalkov, a je Pirić žogo še uspel odbiti, nato pa je v nadaljevanju akcije do strela z glavo prišel še Jorge Intima 'Jorginho', a se je z novo obrambo izkazal Pirić. Slabih pet minut kasneje je iz težkega položaja po prekinitvi z glavo sprožil še napadalec Claudiu Keseru, a z zvitim poskusom meril le za las mimo mariborskih vrat. V 39. minuti tekme je Cicinho skorajda kaznoval napako Mitje Vilerja, ki je s prsmi žogo vračal Piriću, a je ob tem brazilski branilec meril prek vrat. Maribor je v prvem polčasu sem ter tja le jalovo napadal, velja omeniti poskus Roka Kronavetra iz težkega položaja s polvoleja ter strel Rudija Požega Vancaša z razdalje v 26. minuti tekme.

TEKMA

Tudi v drugem polčasu se je slika s prvega ponovila. Kapetan Cosmin Moti je z glavo sprožil v 55. minuti, a meril mimo vrat. Sledil je šok za Mariborčane, saj je v 57. minuti Dino Hotić po nespametnem prekršku dobil (sicer strogo dodeljeni) drugi rumeni karton, kar je pomenilo, da mora predčasno pod prho. Dobrih pet minut kasneje je z roba kazenskega prostora z diagonalnim strelom poskusil Jorginho. V 66. minuti je sledila nova nevarna akcija bolgarske zasedbe, a se je ob strelu Keseruja z obrambo spet izkazal Pirić. V 69. minuti so domačini le zatresli mrežo, a iz očitnega prepovedanega položaja, tako da so sodniki razveljavili zadetek Cicinha. Pirića je v 79. minuti rešila prečka po strelu rezervista Marcelinha s kakšnih 25 metrov. V 84. minuti je Marcos Tavares priboril prekršek tik za kazenskim prostorom, z desne strani pa je na prvo vratnico s prostega strela poskusil Mitja Viler. Pri tem je bil bočni branilec nenatančen, žoga je končala na vrhu mreže bolgarskih vrat. V zadnji minuti rednega dela je z roba kazenskega prostora poskusil še Keseru, a meril za slab meter mimo Pirićevih vrat. Tekma se je tako zaključila z izidom 0:0, Maribor pa je glede na vse okoliščine prišel do izjemno ugodnega rezultata pred povratno tekmo v Ljudskem vrtu.

Zadnji krog kvalifikacij Lige Evropa, prva tekma:

Ludogorec - Maribor 0:0 (0:0)