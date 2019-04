United drugič zapored poražen v volčjem brlogu: boj za četrto povsem odprt

Gostje so bili boljši nasprotnik v uvodnih 20 minutah, a bili v 25. minuti kaznovani zaradi lastne napake. Fredje bil preveč sproščen pred svojim golom, izgubil je žogo, do katere je prišel Raul Jimenez, ki je nato z odlično globinski podajo zaposlil Dioga Joto, ki je ostal miren sam pred Davidom De Geoin brez težav izenačil na 1 : 1. To je bil za Portugalca drugi gol proti Unitedu na prav toliko tekmah, potem ko je zabil odločilni gol že na pokalni tekmi 16. marca. Najlepša priložnost za spremembo izida v prvem polčasu je ponovno pripadla gostom, a je bil Romelu Lukakuza las nenatančen, potem ko je iz neposredne bližine meril v daljši vratarjev kot, a ni uspel premagati Ruia Patricia. Moštvi sta tako na odmor odšli poravnani pri izidu 1 : 1.

Tudi na začetku drugega polčasa so bili boljši nasprotniki gostje iz Manchestra, ki pa nikakor niso uspeli premagati Patricia. Še najbližje golu je bil v 54. minuti znova McTominay, a je njegov strel z glavo instinktivno, z eno roko, ubranil portugalski čuvaj. Tri minute kasneje pa so se stvari za goste močno poslabšale. Ashley Youngje s podplatom podrl Dioga Joto in glavni sodnik Mike Deanmu je brez oklevanja pokazal drugi rumeni karton in s tem tudi predčasno pot pod prho. Kapetan Untieda je vedel, da je storil napako in odločitvi ni nasprotoval in je nemudoma odkorakal z zelenice.

Kljub igralcu manj, so bili na zelenici še vedno boljši nasprotniki gostje, a gola niso uspeli zabiti in za to so bili kaznovani v 76. minuti, ko je pred svojim golom nespretno odregiral Chris Smallingin žogo poslal v lastno mrežo. Domačini so do konca mirno zadržali vodstvo in prišli še do druge zaporedne zmage nad Unitedom, ki si je z drugim prvenstvenim porazom pod vodstvom Solskjaerja močno otežil pot do četrtega mesta. S tekmo več imajo sicer enako število točk kot Tottenham (61), a je tekem do konca prvenstva vse manj (6).

Angleška Premier League, 33. krog, izdi:

Wolverhampton Wanderers – Manchester United 2 : 1 (1 : 1)

Jota 25., Smalling 76./ag.; McTominay 13.

RK; Young 57./Man. Utd.

Watford – Fulham 4 : 1 (1 : 1)

