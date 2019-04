Nogomet nad dva tisoč metri? Argentinci nad nadmorsko višino z viagro

Argentinski nogometni navdušenci še niso pozabili kvalifikacij za svetovno prvenstvo 2010, ko so gavči s kar 6:1 izgubili proti Boliviji. Takrat jim je nemalo težav povzročala prav nadmorska višina. V Unionu so prepričani, da ne ponovijo napake izbrane vrste izpred let, zato so se odločili za zanimivo orožje – viagro.

"Obstajata dva razloga, zakaj visoka nadmorska višina, oteži naše dihanje. Na eni strani je zmanjšana količina kisika. Za to bomo pred tekmo in med polčasom uporabili kisikove maske. Druga stvar je zračni pritisk. Ta povzroči, da se naše arterije v okolici pljuč zožijo. To zmanjša izmenjavo kisika in ogljikovega dioksida. Takrat vskoči viagra. Razširi namreč žile okrog pljuč," je za radijsko postajo Sol 91.5 pojasnil klubski zdravnik Santiago Calvo in ob tem dodal: "Nikogar ne bomo prisilili v to, da vzame viagro. A opozarjam, ni prepovedana."