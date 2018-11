Izjemen preobrat Mure, ki je v sodniškem dodatku pokvarila 'zeleno veselico' v Stožicah

Navijaška skupina Olimpije Green Dragons je ob praznovanju 30. obletnice delovanja pred tekmo pripravila posebno koreografijo. Del tega je bil tudi prižig zelenih bakel, katerih megla je prekrila zelenico, zato se je tekma začela z nekaj minutno zamudo. S tribun se je sicer celo tekmo slišalo glasno navijanje navijačev obeh ekip, saj so tudi gostujoči nogometaši v Stožicah imeli bučno podporo.

Tekmo drugo in tretjeuvrščene ekipe so bolje začeli domači, ki so imeli ob praznovanju navijačev posebne drese. V 8. in 23. minuti je imel priložnost Rok Kronoveter, a je ob prvem strelu žoga zletela čez gol, drugo priložnost pa je Matko Obradovićobranil. V 27. minuti je do lepe priložnosti prišel nogometaš Mure Rok Sirk, a je strel zletel preko vrat. V 40. minuti pa je Olimpija uspela kronati manjšo premoč na igrišču. Kronoveter je znova prišel do strela izven kazenskega prostora, tega je Obradović obranil, a je potem odbitek v gol za svoj osmi zadetek v sezoni pospravil Andreas Vombergar.

Mura je v 47. minuti, potem ko je Kronoveter na sredini izgubil žogo, imela polprotinapad, a ga ni izkoristila, strel Žana Karničnikaje blokiral Branko Ilić. V 57. minuti je prišlo do najbolj sporne situacije na tekmi. Rok Sirk je padel v kazenskem prostoru po rahlem stiku z vratarjem Olimpije Aljažem Ivačičem, a je igralec Mure dobil rumeni karton zaradi simuliranja prekrška.

Za Olimpijino povišanje vodstva je v 68. minuti z diagonalnim strelom z roba kazenskega prostora zadel Stefan Savić. Žoga je zletela v levi zgornji kot Murinega gola. Videti je bilo, da je tekma odločena, a se borbeni nogometaši Mure niso predali. V 89. minuti je z bližine po preigravanju zadel Tomi Horvatin tako vlil nekaj upanja svojim soigralcem. Muraši so nato še bolj pritisnili in v tretji minuti sodnikovega dodatka je znova zadel Horvat za končnih 2:2 in delitev točk. Nogometaši Mure ostajajo neporaženi še na tretji zaporedni tekmi, Olimpija pa je neporažena že od petega kroga - takrat je bil boljši Maribor.

Izid,17. krog Prve lige Telekom Slovenije:

Olimpija - Mura 2:2 (1:0)

Vombergar 40., Savić 68.; Horvat 89., 93.

