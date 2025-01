Nogomet piše lepe zgodbe: mladi navijač zaplesal z nasprotniki

"Gosposko dejanje gosposkih navijačev," je njihovo potezo opisal eden izmed domačih navijačev, drugi pa dodal, da je to eden izmed razlogov, da se nogomet igra, ter da so gostujoči navijači pripomogli k eni najboljših atmosfer v zgodovini škotskega kluba.

Domači navijači so na Celtic Parku pospremili zgodovinsko tekmo, ki je bila še za odtenek bolj posebna za enega izmed mladih privržencev, ki se je po zadnjem sodnikovem žvižgu sprehodil po tribuni proti gostujočemu sektorju in švicarskim navijačem pomahal in jim zaploskal, v zameno pa dobil njihov šal. Gostujoči navijači so mu nato prepustili, da povede enega izmed tradicionalnih navijaških napevov, kasneje pa so ga nagradili še s stoječimi ovacijami.