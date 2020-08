Nogomet pokazal (pravo) pot, bodo Uefinemu zgledu sledili tudi drugi športi?

Predstavniki drugih ekipnih športov z žogo še vedno iščejo ustrezne načine oziroma formate za zagon nacionalnih prvenstev, da o pomanjkanju pravih idej, kako pognati kolesje mednarodnih klubskih in reprezentančnih tekmovanj, niti ne izgubljamo besed.

Nogomet je pokazal (pravo) pot. Pot, ki bi ji vsaj do določene mere morali slediti tudi v drugih športnih panogah. Jasno, nogomet kot velik posel ne gre primerjati z denimo košarko, odbojko, rokometom ali hokejem na ledu. Kajti razlika med omenjenimi moštvenimi športnimi panogami je kljub vsemu tako velika (s finančnega in posledično organizacijskega vidika), da bi bilo utopično pričakovati podobno uspešne rezultate. A ena stvar drži kot pribita: mnogi so s precejšnjo mero skepticizma spremljali krčevit boj najvidnejših predstavnikov Evropske nogometne zveze (Uefa) na čelu z njenim predsednikom Aleksandrom Čeferinom s posledicami pandemije, ki je za nekaj mesecev ohromila ves svetovni šport. Še več, bili so prepričani, da bi nogomet lahko (prvič v zgodovini) klonil pod bremenom prevelikih sprememb, a uspešni grosupeljski odvetnik in druščina iz Nyona so v pravem trenutku strnili svoje vrste, prečesali milijon in eno možnost, kako na najmanj boleč in za nogomet s poslovnega vidika čim manj tvegan način dokončati sezono 2019/20.