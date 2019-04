Stoječe ovacije za Iličića, ki je z golom in podajo popeljal Atalanto v veliki finale

TEKMA

Kar 57 dni po prvi tekmi, ki se je na stadionu Artemio Franchi končala z izidom 3 : 3, sta se v povratni tekmi polfinala italijanskega pokala pomerili moštvi Atalantain Fiorentine. V obeh taborih so se zavedali, da je veliko 'na kocki', saj bo imel zmagovalec lepo priložnost, da osvoji lovoriko, ki je bila zadnja leta v lasti Juventusa. Stara dama iz Torina je letošnjo pokalno pot končala že v četrtfinalu, ko jih je izločila prava Atalanta. V finalu pa je zmagovalca čakal rimski Lazio.

Tekmo si sicer bolje začeli gostje, ki so povedli že v 3. minuti. Domačini so si privoščili veliko 'luknjo' v obrambi, ki jo je izkoristil Luis Muriel, ki je sam stekel proti domačim vratom in hladnokrvno premagal Pierluigija Gollinijav vratih moštva iz Bergama. A gostje niso bili dolgo v vodstvu. Josip Iličićje namreč v 14. minuti hladnokrvno izkoristil enajstmetrovko, potem ko je domačega napadalca Alejandra Gomezav svojem kazenskem prostoru nepravilno oviral Jordan Veretout. Prvi polčas se je tako končal z 1 : 1.