Nogomet pred politiko: Kitajska zaradi Messijevega neigranja umaknila gostoljubje Argentini

Argentina ima na Kitajskem napovedano turnejo med 18. in 26. marcem, na kateri naj bi se pomerila z Nigerijo v Hangčouju in Slonokoščeno obalo v Pekingu. " Peking za zdaj ne namerava organizirati tekme, na kateri naj bi sodeloval Lionel Messi ," je v sporočilu za javnost zapisala pekinška nogometna zveza, ki nadzira nogomet v kitajski prestolnici. Tekma v mestu Hangčou je bila odpovedana že v petek zvečer. " Glede na razloge, ki so vsem znani, po mnenju pristojnih organov pogoji za izvedbo dogodka niso izpolnjeni ," pa je dejal urad za šport iz mesta Hangčou.

Kitajsko javnost še naprej jezi neigranje Messija na prijateljski tekmi proti enajsterici Hongkonga. Argentinski as in njegova ekipa Inter Miami sta v nedeljo povzročila bes navijačev, potem ko je Messi vseh 90 minut obsedel na klopi zaradi poškodbe. Za vstopnico je bilo treba v Hongkongu odšteti tudi do 450 evrov. Navijači so bili nezadovoljni in zahtevali vračilo denarja, izžvižgali pa so tudi solastnika ekipe Davida Beckhama, ko se je ta poskušal zahvaliti občinstvu za prihod na tekmo.