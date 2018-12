City skočil na drugo mesto lestvice, United zmagal tretjič zapored

Crystal Palace, ki je v zadnjem času v imenitni formi, med drugim je v 18. krogu v gosteh ugnal aktualne prvake Manchester City, je v uvodni tekmi dneva 20. kroga angleške Premier League, na svojem stadionu Selhurst Park gostil londonskega rivala Chelsea. Varovanci Mauricia Sarrijaso po veliki zmagi nad Manchester Cityjem (2 : 0), nekoliko zanihali v formi in so med drugim izgubili doma proti Leicester Cityju, na zmagovita pota pa jih je v prejšnjem krogu z dvema goloma popeljal Eden Hazard, ki je zadel oba gola ob zmagi nad Watfordom. Na tej tekmi je belgijski virtuoz dosegel tudi jubilejni 100. gol v dresu Chelseaja.

Za tokratni obračun z mestnimi tekmeci se je sicer Sarri odločil, da Hazard ne zaigra v konici napada kot je bila to praksa na zadnjih ligaških tekmah. Tokrat je na mestu 'klasične devetke' začel Olivier Giroud. Gostje so bili v prvem polčasu bistveno boljši tekmec, a niso našli načina, kako bi premagali Guaito v goli Palacea. Giroud je sicer v 30. minuti žogo pospravil v mrežo gostiteljev, a so sodniki zadetek upravičeno razveljavili zaradi prepovedanega položaja, v katerem se je znašel francoski napadalec. Le nekaj minut kasneje je Willianizvedel prosti strel, a se je žoga od vratnice odbila izven igrišča. Chelsea je bil popolnoma dominanten v prvem polčasu, a gledalci na Selhurst Parku golov niso videli. Domačini so polčas celo končali brez strela na golo gostov.

Drugi polčas pa se je sanjsko začel za nogometaše Chelseaja. David Luizje prišel do žoge pred kazenskim prostorom 'orlov' in z odlično globinsko podajo zaposlil N'Goloja Kanteja, ki se je v kazenski prostor prikradel iz 'drugega plana', lepo sprejel žogo na svojih prsih in hladnokrvno matiral Guaito, kljub temu, da je imel na svojem 'hrbtu' kar dva branilca Crystal Palcea. Ekspresno vodstvo modrih, ki so sicer igrali v rumenih dresih, v drugem polčasu. Chelsea je bil tudi v nadaljevanju podjetnejši na zelenici. V 68. je lepo akcijo Hazarda zaključil Willian, a se je Guaita izkazal z obrambo, potem ko je Brazilec sprožil s težkega položaja. Šest minut kasneje je Giroud znova zadel,a še drugič na tekmi so mu sodniki razveljavili gol, a je bil francoski napadalec znova v prepovedanem položaju. V zaključku tekme pa so se vendarle prebudili varovanci domačega stratega Royja Hodgsona, jim ni uspelo resneje ogroziti Kepev golu šestkratnih angleških prvakov. Chelsea je tako z minimalnih 1 : 0 prišel do 13. prvenstvene zmage in se je utrdil na četrtem mestu. Crstyal Palace pa po 11. prvenstvenem porazu ostaja na 14. mestu, zbrali so 19 točk.

TEKMA

City našel pravo formulo

Nekaj minut po koncu tekme v Londonu so na zelenico stadion St. Mary's pritekli nogometaši Southamptona in Manchester City. Sinje-modri so v zadnjem času močno padli v formi, potem ko v prvih 15 krogih niso poznali poraza (13 zmag in dva remija) so v zadnjih štirih krogih, kar trikrat izgubili (Chelsea, Crystal Palace in Leicester City). Zaradi omenjenih porazov so tudi močno zaostali v bitki za naslov prvaka, kjer je imel Liverpool pred tekmo na južni obali Velike Britanije že kar 10 točk naskoka, City pa je s prvega padel celo na tretje mesto.

Tokratno tekmo so varovanci Pepa Guardiolezačeli zelo odločno in so po desetih minutah vodili že z 1 : 0. Po lepi akciji Bernanda Silvepo desni strani, je bil v osrčju kazenskega prostora na pravem mestu ob pravem času David Silva. Meščani so bili v vodstvu vse do 37. minute, ko je za izenačenje poskrbel Pierre-Emile Hojbjerg. Nekdanji član münchenskega Bayerna je namreč najprej ukradel žogo nepozornemu branilcu Oleksandru Zinčenkuin z močnim strelom pod prečko matiral nemočnega Edersonav vratih Cityja. Kljub nepričakovanemu izenačenju, pa so gostje vse dvome o zmagovalci razrešili v sodnikovem dodatku prvega polčasa. Najprej je po prodoru in strelu Raheema Sterlinglastnega vratarja premagalJames Ward-Prowse. Nekaj trenutkov kasneje pa je za 3 : 1 z glavo zadel še Sergio Agüero. V drugem polčasu so bili aktualni prvaki še nekajkrat blizu novemu zadetku, a je bil vselej na mestu Alex McCarthy, Agüero pa je drugi gol preprečil okvir vrat, potem ko je Argentinec lepo 'premešal' domačo obrambo in nevarno sprožil znotraj kazenskega prostora.