Ole, Ole odmeva še glasneje: United zmagal še na Wembleyju

V 191. medsebojni obračun so bistveno bolj spočiti vstopili nogometaši Manchester Uniteda, katere je (začasni) trener Ole Gunnar Solskjaer po zmagi v tretjem krogu pokala FA, odpeljal v Dubaj na mini medsezonske priprave. Rdeči vragi so sicer pod njegovim vodstvom povsem prerojeni, saj so zmagali vseh petih tekmah in v tem času zabili 16 golov, prejeli pa zgolj tri. Občuten napredek torej glede na formo, ki so jo 20-kratni angleški prvaki kazali pod vodstvom Joseja Mourinha. Je pa res, da je bil obračun s Tottenhamom prvi resni, bi lahko dejali za Soslkjaerja in njegove pomočnike, kajti na prejšnjih štirih ligaških tekmah se je United pomeril z ekipami iz 'spodnjega doma' angleškega državnega prvenstva.

Na drugi strani je imel domači strateg Mauricio Pochettinobistveno manj časa, da svoje varovance pripravi na derbi z rdečimi vragi. Spursi so namreč med tednom odigrali prvo tekmo polfinala angleškega ligaškega pokala, prav na Wembleyju so z minimalnih 1 : 0 premagali londonskega rivala Chelsea. Kljub temu so glede na položaj na lestvici bili favoriti domačini, ki so imeli na tretjem mestu kar 10 točk več od Uniteda, ki je pred 22. krogom zasedal šesto mesto. Tudi prvi medsebojni obračun na Old Traffordu na začetku sezone so s prepričljivih 3 : 0 dobili tokratni gostitelji.

Tekmo so bolje otvorili domačini, ki so takoj začeli 'trkati' na vrata gostov, a do strela v okvir vrat Davida de Gee niso prišli. Je pa zato v 18. minuti prvič moral posredovati domači vratar Hugo Lloris, potem ko je do zaključnega strela prišel Anthony Martial. V 31. minuti pa so se gola razveselili domačini, odbitek pa je za hrbet De Gee pospravil prvi strelec Premier League Harry Kane, a veselje je bilo kratkotrajno, saj so sodniki gol upravičeno razveljavili zaradi prepovedanega položaja. In ko se je že zdelo, da se bo prvi polčas končal brez golov, je v 44. minuti 'udaril' prerojeni Marcus Rashford, ki je zabil še četrtič na zadnjih petih ligaških obračunih, od kar na klopi najtrofejnejšega angleškega kluba sedi Solskjaer. Angleški reprezentančni napadalec je namreč v 44. minuti sprejel visoko podajo Paula Pogbaja, ki je žogo na svoji polovici ukradel nespretnemu Kieranu Trippierjuin nato s strelom v daljši vratarjev kot premagal Llorisa, ki bi lahko posredoval tudi bolje. United je tako na odmor odšel z minimalno prednostjo. Domačini pa zanimivo prvič po letu 2017 v prvem polčasu niti enkrat niso sprožili v okvir vrat nasprotnika in to proti obrambi, ki je v letošnji sezoni vsega na treh tekmah ohranil mrežo nedotaknjeno.