Liverpool ni (popolnoma) izkoristil Cityjevega darila, blamaža Chelseaja

Nogometaši Leicester Cityja v letošnji sezoni igrajo zelo nepredvidljivo. Že večkrat so dokazali, da so sposobni premagati vsakogar, saj so tej sezoni premagali tako Chelsea kot Manchester City, velikokrat pa razočarajo pred vsem na tekmah z na papirju lažjimi nasprotniki. Tokrat so na stadionu Anfield znova prikazali tisti 'pravi' obraz, potem ko so vodilnemuLiverpoolu odščipnili pomembni točki v boju za naslov prvaka.

Domačini so namreč v tekmo vstopili z mislijo, da lahko prednost na vrhu razpredelnice po 24 odigranih krogih pred drugouvrščenim Manchester Cityjem povečajo na sedem točk. In tako so tekmo tudi začeli. Že v drugi minuti jih je v vodstvo popeljal Sadio Manein domačini so imel še nekaj priložnosti, da to prednost še povečajo, a ni jim uspelo in kazen je sledila še v prvem polčasu. Odlično se je pred Alissonom Beckerjemznašel gostujoči branilec Harry Maguirein že v sodnikovem dodatku prvega polčasa poskrbel za izenačenje. V drugem polčasu smo spremljali pravo obleganje gostujočih vrat, a domačini niso uspeli prebiti trmaste obrambe lisic in so se morali zadovoljiti s točko, s katero so 14 krogov pred koncem prvenstva, prednost na vrhu lestvice povišali na pet točk.

24. krog Premier League, izidi:

Bournemouth- Chelsea 4 : 0 (0 : 0)

King 47., 74., Brooks 63., Daniles 90.+5

Southampton - Crystal Palace1 : 1 (0 : 1)

Ward-Prowse 77.; Zaha 41.

Liverpool - Liecester City 1 : 1(1 : 1)

Mane 2.; Maguire 45.

Tottenham Hotspur- Watford 2 : 1 (0 : 1)

Son 80., Llorente 87.; Cathcart 38.

Že odigrano:

Arsenal - Cardiff 2 : 1 (0 : 0)

Aubameyang 66./11-m, Lacazette 83.; Mendez-Laing 93.



Fulham - Brighton 4 : 2 (0 : 2)

Chambers 46., Mitrović 58., 74., Vietto 79.; Murray 3., 17.



Huddersfield - Everton 0 : 1 (0 : 1)

Richarlison 3.

RK: Digne 66./Everton

Jona Gorenca Stankoviča (Huddersfield) ni bilo v ekipi.



Wolverhampton - West Ham 3 : 0 (0 : 0)

Saiss 66., Jimenez 80., 86.



Manchester United - Burnley 2 : 2 (0 : 0)

Pogba 88./11-m, Lindelöf 92.; Barnes 52., Wood 81.



Newcastle - Manchester City 2 : 1 (0 : 1)

Rondon 65., Ritchie 80./11-m; Agüero 1.