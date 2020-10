Klavrna forma Cityja v domačem prvenstvu se nadaljuje, West Ham iztržil remi

Domači so sanjsko odprli srečanje, potem ko je v 18. minuti predložek pred vrata Edersona poslal češki branilec Vladimir Coufal. Na robu "peterca" je žogo pričakal Michail Antonio, ki pa ni bil v dobrem položaju, saj je bil s hrbtom obrnjen proti golu Cityja. A tudi to angleškemu napadalcu ni preprečilo veselja, saj se je odlično znašel in Edersona premagal s škarjicami.

Pep Guardiolaje na zaostanek reagiral že ob polčasu. Iz igre je poslal tokrat nerazpoloženega Sergia Aguera, ki ga je nadomestil mladiPhil Foden. Poteza se je izkazala za zadetek v polno, saj je 20-letni Cityjev dragulj le nekaj minut kasneje poskrbel za izenačenje. Kazalo je, da bodo gosti do konca pritisnili in prišli do zmage, a je obramba kladiv ostala zbrana. Še najlepšo priložnost je v 86. minuti zapravil Raheem Sterling, ki je iz ugodnega položaja meril naravnost v Lukasza Fabianskega.

City je po petih tekmah na skromnem enajstem mestu, tik za West Hamom. Obe ekipi imata po osem točk.