Tudi Ronaldo je kot mladenič čistil kopačke in nosil kave

Tedaj so imeli črno-modri enega najbolj udarnih napadalnih tandemov v zgodovini, a sta imela tako Vieri kot Ronaldo številne težave s poškodbami, zaradi česar sta le redko igrala skupaj. "Za vsako ceno sem si želel igrati z Vierijem, a sva zaradi poškodb odigrala le malo tekem," se je spominjal Ronaldo in dodal: "Res škoda. Vieri je prišel v Inter samo zaradi mene. Lahko bi prestopil v kateri koli klub na svetu."

Ronaldo je za Inter igral med letoma 1997 in 2002. V petih sezonah je zbral le 99 tekem, na katerih je dosegel 59 golov. Na Giuseppe Meazzo je dve leti kasneje (1999) iz Lazia za kar 45 milijonov prišel še Vieri, ki je tam ostal do poletja 2005. Pohvali se lahko s 190 tekmami in 123 goli.

Romario je imel v brazilski garderobi veliko avtoriteto

Najprej na svetovnem prvenstvu leta 1994 v ZDA, ko je bil s 17 leti bolj obstranski igralec zvezdniškega Selecaa in na prvenstvu ni dobil niti minute. Takrat sta v napadu Brazilije blestela Romario in Bebeto. "Od njiju sem se ogromno naučil. Bila sta mi vzor, čeprav je bil Romario pravi pesjan. Mlade nogometaše je prisilil, da smo mu čistili kopačke in nosili kave," je zanimivo anekdoto, ki pa še zdaleč ni edina, povezana z Romariem, razkril dvakratni dobitnik zlate žoge.

"Leta 1997 sem že bil pomemben član reprezentance, ko smo bili na pripravljalnem taboru pred začetkom Cope Americe. Nekega dne je Romario prišel do mene in mi dejal, naj se pripravim, saj bomo zvečer odšli ven. Pripravil je lestev, po kateri smo preplezali hotelski zid. Vrnili smo se ob peti uri zjutraj, naslednji dan na treningu pa sem bil povsem izčrpan. Šele kasneje sem spoznal, da je to organiziral nalašč, da bi bili ostali bolj utrujeni in bi se lahko vrnil v začetno postavo."

Brazilija je na SP v Franciji naslednje leto izgubila v finalu, v katerem Ronaldo zaradi še danes nepojasnjene poškodbe ni zaigral. Si pa je rane zacelil štiri leta kasneje, ko je dosegel oba zadetku v finalu proti Nemčiji. "O Fenomeno", kot so ga klicali nogometni navdušenci, je še danes močno vpet v najpomembnejšo postransko stvar na svetu, saj je lastnik španskega Valladolida in brazilskega Cruzeira, za katerega je igral na začetku kariere.