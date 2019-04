Ronaldo premagal Handanovića in poskrbel za delitev točko na derbiju za Italijo

Na stadionu Guiseppe Meazza v Milanu sta domači Inter in torinski Juventus odigrala že 235. derbi D'Italia. Juve si je že pred tekmo 34. kroga zagotovil osmi zaporedni naslov, a si vseeno želel zmage nad večnimi tekmeci iz Milana, ki se krčevito borijo za mesta, ki v prihodnji sezoni prinašajo nastop v elitni Lig prvakov. Tekma se je končala brez zmagovalca (1 : 1). Za domačine je zadel Nainggolan, za goste pa Ronaldo.

TEKMA Domačini so tekmo odločno začeli in bili nagrajeni že v 7. minuti. Po seriji kotov se je žoga odbila do Radje Nainggolana, nekdanji belgijski reprezentant pa se je odločil, da bo s kakšnih 25 metrov sprožil ' s prve'. Žogo je z volejem zadel odlično in na izjemen način premagal nemočnega Wojciech Szczesnyjaza hitro vodstvo domačinov in eksplozijo navdušenja na stadionu Guiseppe Meazza. Kmalu za tem sta je lepo priložnost zapravil povratnik v zasedbo Interja Mauro Icardi. Argentinca je sprožil z leve strani, znotraj kazenskega prostora, z izjemno obrambo pa se je tokrat izkazal Szczesny, ki je žogo odbil v kot. Po tem kotu je do strela z glavo prišel še domači branilec Stefan de Vrij, a je tudi tokrat bil na pravem mestu poljski vratar v vratih stare dame iz Torina. Gledalci so spremljali res udaren in odločen začetek domače zasedbe, ki se bori za drugo mesto v letošnji sezoni italijanske Serie A. Pred to tekmo so imeli za drugouvrščenim Napolijem šest točk zaostanka.

Radja Nainggolan je z izjemnim golom v 7. minuti popeljal Inter v vodstvo. FOTO: AP

Še naprej je bil boljši Inter, ki bi lahko svoje vodstvo podvojil po pol ure igre, a je Icardijev strel iz neposredne bližine znova ubranil Szczesny. Juve je bil celoten prvi polčas nenevaren. Cristiano Ronaldoje nekajkrat sprožil z velik razdalje, a brez uspeha in domači nogometaši so na odmor odšli z zasluženo prednostjo po res fenomenalnem golu Nainggolana (oglejte si ga v priloženem videu).

Tudi drugi polčas so odločneje začeli domačini, ki bi lahko v 50. minuti vodili z 2 : 0, a je bil Ivan Perišićv 58. minuti za las nenatančen, potem ko je sprožil z velik razdalje, je žoga za nekaj centimetrov zgrešila desno vratnico Juventusa. V 61. minuti pa je bil prvič na delu tudi Samir Handanović, ki je moral posredovati po strelu Ronalda z glavo. Manj uspešen je bil nekdanji slovenski reprezentančni vratar že v naslednji akciji. Ronaldo si je najprej izmenjal nekaj podaj Juanom Cuadradom, nato pa odigral še dvojno podajo z Miralemom Pijanićemin nato z močnim strelom po tleh matiral Handanovića, ki je bil na napačni nogi in je zgolj s pogledom pospremil žogo, kako je ob bližnji vratnici končala za njegovim hrbtom. Za Portugalca je bil to jubilejni 20. prvenstvi gol v letošnji sezoni Serie A.

Za končnih 1 : 1 pa je z 20. prvenstvenim golom poskrbel Cristiano Ronaldo. FOTO: AP