Nogomet (šport) ruši vse meje

Pred dnevi se je v organizaciji NK Olimpija Ljubljana v Čatežu odvil tradicionalni mednarodni turnir Minimasters Slovenija, ki je namenjen mladim nogometašem. Na tekmovanju, ki se je na v dveh dneh odvijalo v petih različnih starostnih kategorijah, so nastopili nogometaši iz petih držav, Avstrije, Hrvaške, Srbije, BiH in Slovenije. Med 24 sodelujočimi klubi so v mlajših selekcijah svoje ekipe imeli tudi predstavniki "velike četvorke" v nekdanji skupni državi - Crvena zvezda, Partizan, Dinamo in Hajduk. Prav ta podatek daje dodatno vrednost turnirju. In prav tekma mlajših selekcij Crvene zvezde in Hajduka, sicer od nekdaj dveh velikih nogometnih tekmecev, na žalost po razpadu Jugoslavije pa tudi osovraženih športnih nasprotnikov, je (bo) mnogim ostala v spominu. Nesoglasja med srbskimi in hrvaškimi navijači so sicer splošno znana, marsikje se je to na žalost znalo prenesti tudi na tribune in celo na igrišče. A da je za ta svet še upanje, dokazuje fotografija z omenjenega dogodka, ko se je na tekmi med Zvezdo in Hajdukom zgodila simpatična situacija, ko je nadobudni nogometaš rdeče-belih, tolažil vrstnika v dresu Hajduka ... Slika pove vse ...



Rezultati na mednarodnem turnirju v Čatežu, kjer je minuli konec tedna privabil 3000 ljudi, so bili v drugem planu, veliko pomembneje sta bila druženje in sklepanje novih prijateljstev.