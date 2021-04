Napoli do zmage v Torinu, s katero je prehitel Juventus

Nogometaši Napolija so v 33. krogu italijanske Serie A prišli do zmage z 2:0 proti Torinu, s katero so na četrtem mestu razpredelnice prehiteli Juventus. Med strelce sta se vpisala Tiemoue Bakayoko in Victor Osimhen.

Na prvi ponedeljskovi tekmi v Serie A smo spremljali torinsko-neapeljski obračun, ki je odločal tako o obstanku kot tudi o potniku v Ligo prvakov. Torino se namreč pri dnu lestvice še naprej krčevito bori za obstanek s Cagliarijem, Spezio in Beneventom. Na drugi strani pa bi Napoli s tremi točkami na četrtem mestu prehitel Juventus. Varovanci Genara Gattusa so srečanje odprli odlično. Že v 11. minuti je Tiemoue Bakayokos pravo mojstrovino poskrbel za zgodnje vodstvo, potem ko je prejel žogo na kakšnih 25 metrih od vrat domačega gola, preigral dva nogometaša in nato z desnico natančno meril na daljšo vratnico. Tekma se je ravno dobro nadaljevala, ko je Napoli že vodil z 2:0. Nicolas Nkolou si je kot zadnji mož v obrambi Torina privoščil veliko napako, žogo je prevzel Victor Osimhen, ki je nato osamljen in z veliko mero sreče le nekako premagal Salvatoreja Siriguja. V nadaljevanju tekme se izid ni več spreminjal, bližje še kakšnemu zadetku pa je bil Napoli, ki je med drugim stresel tudi okvir Sirigujevih vrat. Upov bledih Torinčanov je bilo konec v 86. minuti, ko je svoj drugi rumeni karton prejel Rolando Mandragora. icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke Serie A, 26. april, izidi: Torino – Napoli 0:2(0:2)

Bakayoko 11., Osimhen 13.

RK: Mandragora 87. Lazio – Torino