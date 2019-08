Nogomet v favelah: pred odločilnim strelom mu je 'pomahal' s pištolo

Če ste mislili, da so pod pritiskom nogometaši, ki izvajajo enajstmetrovke v finalih svetovnega prvenstva ali Lige prvakov, potem si poglejte posnetek iz brazilskega Ria de Janeira, kjer je moral nesrečni igralec futsala več kot minuto čakati na svoj odločilni strel, ki ga je nato ob navdušenju navijačev zapravil.

Vse lepo in prav, če ga ne bi pred tem odrivali in mu celo grozili s pištolo, s katero eden od gledalcev "pomaha" ob žogi tik pred nogometaševim strelom. Ta je poletel blizu stičišča vratnice in prečke, a zgrešil želeni cilj, vprašanje pa je, če ni nesrečnež tega zaradi lastne varnosti tudi želel ...