Messi sedmič ali Lewandowski prvič?

V ponedeljek bo znan dobitnik prestižne zlate žoge za leto 2021. Na stavnicah najvišje kotira Lionel Messi, zanj bi to bila že rekordna sedma nagrada, drugi favorit pa je Bayernov Robert Lewandowski, najboljši strelec aktualnega koledarskega leta. V širšem krogu favoritov so še Karim Benzema, Mohamed Salah in Jorginho.

icon-expand Lionel Messi je na večini stavnic prvi favorit. Med trideseterico kandidatov je tudi njegov soigralec Neymar, ki pa nima pravih možnosti. FOTO: AP Lionel Messi je letos le dočakal tako želeno lovoriko v dresu Argentine, s katero je poleti osvojil južnoameriško prvenstvo. Kot kapetan je odigral prav vse minute, dosegel štiri zadetke in dodal še pet asistenc, s čimer si je prislužil tudi nagrado najboljšega posameznika turnirja. Pred presenetljivim poletnim prestopom iz Barcelone v PSG je s Katalonci osvojil še španski kraljevi pokal. Skupno pa je v letu 2021 41-krat meril v polno in soigralcem 15-krat podal za zadetek. Po mnenju stavnic je z naskokom prvi favorit. Na drugem mestu pa najdemo Roberta Lewandowskega, ki za Bayern mreže trese kot po tekočem traku, njegov izbor pa zagovarjajo predvsem tisti, ki trdijo, da bi si izjemni Poljak zaradi neverjetne forme že lani zaslužil to nagrado, ko je organizatorji naposled zaradi koronavirusa niso podelili. Lewandowski je najboljši strelec v vseh tekmovanjih v tem koledarskem letu. Samo za Bayern je v polno meril že 53-krat, še 11-krat pa je zabil za Poljsko, od tega trikrat na evropskem prvenstvu, kjer pa se je poslovil že po skupinskem delu, kar mu v kandidaturi za zlato žogo zagotovo ne bo pomagalo. Izpostaviti velja še dosežek iz lanske sezone, ko je samo v nemški Bundesligi dosegel 41 zadetkov, s čimer je podrl rekord legendarnega Gerda Müllerja. Z Bayernom je bil znova nemški prvak, osvojil pa je tudi svetovno klubsko prvenstvo. icon-expand Robert Lewandowski bi lani skoraj zagotovo dobil zlato žogo, ko je z Bayernom slavil tudi v Ligi prvakov, a nagrade niso podelili. Je pa bil igralec leta po izboru Fife. FOTO: AP Benzemajau in Salahu očitajo lovorike, Jorginhu pa neučinkovitost

Argentinec in Poljak sta na vseh stavnicah prva favorita, nato pa si v različnem vrstnem redu sledijo Mohamed Salah, Karim Benzema in Jorginho. Egipčan v drugi polovici lanske sezone ni bil tako razpoložen, da bi ga poznavalci uvrščali v ožji krog favoritov, a je v letošnji znova ujel staro formo, ki ga je krasila pred začetkom pandemije. V sezoni 21/22 je na 18 tekmah dosegel že 17 zadetkov, ima pa tudi sedem asistenc. Ob tem velja izpostaviti, da je v Ligi prvakov zadel že šestkrat, najučinkovitejša sta sicer Lewandowski in Ajaxov Sebastien Haller z devetimi goli. Glavni razlog, da Salah skoraj zagotovo ne bo osvojil zlate žoge, pa je, da z Liverpoolom ni osvojil niti ene lovorike. Enako velja za Karima Benzemaja z madridskim Realom, Francoz pa je za tolažbo po vrnitvi v reprezentanco osvojil Ligo narodov. Benzema je v letu 2021 sicer dosegel 42 golov in 14 podaj. Povsem drugače pa velja za Jorginha, ki v statističnem pogledu nikakor ni izstopal, je pa poleti osvojil Ligo prvakov in kasneje še evropsko prvenstvo. Tako za Chelsea kot za Azzurre je bil nezamenljiv člen na sredini igrišča, a vendarle se zdi, da bo zgolj osem zadetkov premalo za prestižno lovoriko, ki skoraj vedno pripade učinkovitejšim nogometašem. icon-expand Jorginho je s Chelseajem osvojil evropski klubski naslov, nato pa je bil najboljši tudi v konkurencah reprezentanc. FOTO: AP Kot zadnji nogometaš sredine igrišča jo je osvojil Luka Modrić (leta 2018), pred tem pa leta 2007 Brazilec Kaka, ki je imel v Milanu v primerjavi z Jorginhem bistveno bolj ofenzivno vlogo. Zadnji branilec s to nagrado je Fabio Cannavaro, ki jo je kot italijanski kapetan dobil po zmagi na svetovnem prvenstvu leta 2006. Seznam vseh kandidatov za zlato žogo 2021: Robert Lewandowski, Lionel Messi, Kylian Mbappe, Karim Benzema, Pedri, Jorginho, Kevin De Bruyne, Ruben Dias, Giorgio Chiellini, Leonardo Bonucci, Nicolo Barella, N’golo Kante, Gianluigi Donnarumma, Bruno Fernandes, Phil Foden, Erling Haaland, Harry Kane, Simon Kjær, Romelu Lukaku, Riyad Mahrez, Lautaro Martinez, Luis Suarez, Neymar, Cristiano Ronaldo, Raheem Sterling, Mohammed Salah, Gerard Moreno, Mason Mount, Cesar Azpilicueta, Luka Modrič. Dosedanji dobitniki zlate žoge: 1956: Stanley Matthews (Ang)

1957: Alfredo Di Stefano (Špa)

1958: Raymond Kopa (Fra)

1959: Alfredo Di Stefano (Špa)

1960: Luis Suarez (Špa)

1961: Omar Sivori (Ita)

1962: Josef Masopust (Češ)

1963: Lev Jašin (SZ)

1964: Denis Law (Ško)

1965: Eusebio (Por)

1966: Bobby Charlton (Ang)

1967: Florian Albert (Mad)

1968: George Best (SIr)

1969: Gianni Rivera (Ita)

1970: Gerd Müller (Nem)

1971: Johan Cruyff (Niz)

1972: Franz Beckenbauer (Nem)

1973: Johan Cruyff (Niz)

1974: Johan Cruyff (Niz)

1975: Oleg Blohin (SZ)

1976: Franz Beckenbauer (Nem)

1977: Alan Simonsen (Dan)

1978: Kevin Keegan (Ang)

1979: Kevin Keegan (Ang)

1980: Karl-Heinz Rummenigge (Nem)

1981: Karl-Heinz Rummenigge (Nem)

1982: Paolo Rossi (Ita)

1983: Michel Platini (Fra)

1984: Michel Platini (Fra)

1985: Michel Platini (Fra)

1986: Igor Belanov (SZ)

1987: Ruud Gullit (Niz)

1988: Marco van Basten (Niz)

1989: Marco van Basten (Niz)

1990: Lothar Matthäus (Nem)

1991: Jean-Pierre Papin (Fra)

1992: Marco van Basten (Niz)

1993: Roberto Baggio (Ita)

1994: Hristo Stoičkov (Bol)

1995: George Weah (Lib)

1996: Matthias Sammer (Nem)

1997: Ronaldo (Bra)

1998: Zinedine Zidane (Fra)

1999: Rivaldo (Bra)

2000: Luis Figo (Por)

2001: Michael Owen (Ang)

2002: Ronaldo (Bra)

2003: Pavel Nedved (Češ)

2004: Andrej Ševčenko (Ukr)

2005: Ronaldinho (Bra)

2006: Fabio Cannavaro (Ita)

2007: Kaka (Bra)

2008: Cristiano Ronaldo (Por)

2009: Lionel Messi (Arg)

2010: Lionel Messi (Arg)

2011: Lionel Messi (Arg)

2012: Lionel Messi (Arg)

2013: Cristiano Ronaldo (Por)

2014: Cristiano Ronaldo (Por)

2015: Lionel Messi (Arg)

2016: Cristiano Ronaldo (Por)

2017: Cristiano Ronaldo (Por)

2018: Luka Modrič (Hrv)

2019: Lionel Messi (Arg)