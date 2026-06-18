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Nogomet

Od vikinškega veslanja do plesa: Pozornost na mundialu ukradli tudi navijači

New York, 18. 06. 2026 12.32 pred 57 minutami 3 min branja 2

Avtor:
Ž.Ž.
Navijači na SP 2026

Nogometna svetovna prvenstva vsakič znova potrdijo tezo, da nogomet velja za najpomembnejšo postransko stvar na svetu. Čeprav so v ospredju dvoboji na zelenici, s svojim strastnim navijanjem pozornost pogosto ukradejo tudi navijači. Ti na letošnjem mundialu vnovič dokazujejo, da nogomet presega dogajanje na igrišču in ljudi v navijaškem duhu združi tudi zunaj stadionov.

Nogometno prvenstvo je postreglo z novimi dokazi, da ima šport izjemno moč povezovanja. Preden sta se državi udarili na zelenici, so se navijači iz Slonokoščene obale in Ekvadorja družili ob namiznih igrah, v losangeleškem baru pa so navijači Bosne in Hercegovine skupaj z angleškimi ljubitelji nogometa prepevali pesem U. S. A. Dubioze kolektiva.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Med navijače, ki so še zlasti navdušili s svojim navijanjem, sodijo Norvežani, ki so med tekmo svoje reprezentance proti Iraku skupinsko veslali v slogu vikingov. Neverjetni prizori vikinškega veslanja na bostonskem stadionu so hitro zaokrožili po spletu.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

"Veslali" niso le na stadionu, manjša skupinica norveških navijačev se je ogrevala že pred tekmo, in to kar na tekočih stopnicah.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Energije pa ni manjkalo niti navijačem Demokratične republike Kongo. Ti so tekmo proti Portugalcem pričakali v živahnem vzdušju ...

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Za dobro vzdušje na obračunu med Škotsko in Haitijem so poskrbeli škotski navijači. Ti so pred prvim sodnikovim žvižgom svoja grla ogrevali s prepevanjem, ki je odmevalo po celotnem stadionu.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Kljub temu da so debitantski nastop na mundialih sklenili z visokim porazom proti Nemcem, so bili navijači Curaçaa dobre volje. K plesu so povabili celo policiste, ti pa očitno njihovega vabila niso mogli zavrniti.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Navijači so povsem zavzeli ulice številnih mest v ZDA, ki gostijo tekme svetovnega prvenstva. V Dallasu so Hrvati po ulicah nosili gromozansko zastavo s tradicionalnimi kockami, ki krasijo drese njihove reprezentance.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

To teksaško mesto pa so nekaj dni prej preplavili tudi nizozemski navijači, ki so ulice Dallasa obarvali v oranžno.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Navijaškega vzdušja ni manjkalo niti na newyorškem Times Squaru. Pred tekmo med Argentino in Alžirijo so ga zavzeli argentinski navijači, nekaj dni pred tem pa so sredi New Yorka za ritme sambe poskrbeli navijači Brazilije, ki so prišli na ogled tekme med svojim seleçaom in Marokom.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Ne le čez lužo, nogometno vzdušje se je razširilo po celotnem svetu. Čeprav Jordanija na letošnjem mundialu ne cilja prav visoko, so se jordanski nogometni navdušenci ob šestih zjutraj zbrali v množičnem številu, tekmo proti Avstriji pa skupaj pospremili kar iz rimskega gledališča.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Antično gledališče v okolici Antalye so napolnili tudi turški navijači, ki pa po porazu svoje reprezentance proti Avstraliji niso skrivali razočaranja.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Precej bolj so bili po tekmi med Demokratično republiko Kongo in Portugalsko navdušeni navijači afriške države. Po spletu so zaokrožili posnetki z glavnega trga v Lizboni, kako je manjša skupinica Vzhodnokongovcev, obdana s portugalskimi navijači, bučno proslavila gol Yoaneja Wisse, medtem ko se je množica okoli njih le prijela za glavo.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
NOGOMETNO SVETOVNO PRVENSTVO SP 2026 NOGOMET NAVIJAČI

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blackwizard
18. 06. 2026 13.48
Vikings 🤘💪
Odgovori
0 0
NeXadileC
18. 06. 2026 13.20
Oni smejo dvigati zastave, Angleži pa ne, češ da je rasistično?
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0 0
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