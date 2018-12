Slovenija bo Euro lovila proti Poljski, Avstriji, Izraelu, Makedoniji in Latviji

Evropska nogometna zveza se je pod vodstvom bivšega predsednika Michela Platinijaodločila, da se bo evropsko prvenstvo leta 2020 igralo po celotni Evropi. Razlog? 60. obletnica evropskih prvenstev. Prvo je bilo namreč organizirano leta 1960. 24 ekip se bo tako za naslov najboljšega v Evropi potegovalo v 12. mestih po vsej Evropi. Veliki finale pa bo odigrani na kultnem Wembleyju v Londonu. Poleg angleške prestolnice, bodo Euro2020 gostili še Amsterdam, Baku, Bilbao, Bukarešta, Budimpešta, Kobenhaven, Dublin, Glasgow, München, Rim in Sankt Peterburg.

Žreb je imel seveda kar nekaj restrikcij, saj se nekatere reprezentance zaradi političnih razlogov ne smejo pomeriti v isti skupini (Rusija in Ukrajina, Kosovo in Srbija, op. p.), prav tako ne smejo biti v isti skupini reprezentance, ki bodo zaigrale na zaključnem turnirju lige narodov (Anglija, Švica, Nizozemska in Portugalska iz skupina A, za primer) in pa v isti skupini ne smeta biti več kot dve reprezentanci, ki sta na seznamu dvanajstih gostiteljic jubilejnega evropskega prvenstva v nogometu. Na evropsko prvenstvo se uvrstita po prvi dve reprezentanci iz vsake skupine, dodatnih kvalifikacij pa zaradi lige narodov ni, saj bodo štiri vstopnice podelili prav na zaključnem turnirju najboljših reprezentanc. Če se ekipa uvrsti na evropsko prvenstvo skozi kvalifikacije in je tudi osvojila ligo narodov, njeno mesto pripade naslednji reprezentanci na lestvici lige narodov.

Sloveniji žreb naklonjen

Žreb v Dublinu je bil precej naklonjen slovenski nogometni reprezentanci, ki jo bo v kvalifikacijah znova vodil Matjaž Kek. Slovenija bo svoj drugi nastop na prvenstvu stare celine in prvega po letu 2000, lovila v dokaj zanimivi in na papirju izenačeni skupini. Prva favoritinja skupine je zagotovo Poljska, ki pa v zadnjih letih ni več tako močna, kar je nenazadnje potrdila tudi na minulem svetovnem prvenstvu, ko je izpadla že po skupinskem delu. Brez zmage pa je zaključila tudi nastope v elitni skupini Lige narodov, kjer je v skupini s Portugalsko in Italijo zasedla zadnje mesto. Iz drugega jakostnega bobna je v skupino G 'padla' reprezentanca Avstrije. Z našimi severnimi sosedi se je slovenska reprezentanca pomerila pred kratkim na prijateljski tekmi, s prepričljivih 3:0 pa so slavili Avstrijci. To je bila tudi prva tekma, na kateri je Slovenijo vodil sedaj že bivši selektor Tomaž Kavčič. Avstrijci so letošnjo jesen nastopali v ligi B Uefine lige narodov in v svoji skupini osvojili drugo mesto. Boljša je bila Bosna in Hercegovina. V skupini pa bodo šeIzrael, Makedonija in Latvija, vse te reprezentance so na papirju seveda premagljive, s pravim pristopom in tekmovalno vnemo.