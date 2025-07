Jorge Simao ima pred evropsko premiero veliko težavo

icon-expand FOTO: Damjan Žibert

Zadnji trening Olimpije pred prvim srečanjem s Kairatom iz Almatyjem. icon-picture-layer-2 1 / 7

Računica za aktualne državne prvake je preprosta. Če si želijo še tretjič zapored igrati v skupinskem delu enega od evropskih tekmovanj, bodo morali nujno preskočiti kazahstanski Kairat. Napredovanje jim zagotavlja še vsaj tri evropske obračune, v primeru poraza v drugem krogu bi evropske nastope namreč nadaljevali v kvalifikacijah za Ligo Evropa. Kot so to že vajeni, bodo zmaji sezono tudi tokrat začeli z novim trenerjem. Španca Victorja Sancheza je zamenjal Portugalec Jorge Simao. Spomnimo, isto se je zgodilo pred dvema sezonama, ko je namesto Alberta Riere prišel Joao Henriques in kot prvi Olimpijo popeljal v Konferenčno ligo. "Najprej seveda pričakujem zmago. Videti želim tisto, kar smo delali na treningih. Čutim, da so se nogometaši poistovetili z našo idejo. Gradim ekipo, ki bo močnejša od posameznikov. Želim ustvariti moštvo, ki bo vedno razmišljalo enotno," je dan pred tekmo razmišljal 48-letni trener.

Več pritiska mu ne morejo naložiti

Vložek na njegovem debiju bi težko bil večji. Poraz pred zahtevnim gostovanjem v dobrih pet tisoč kilometrov oddaljenem Almatiju ne pride v poštev. A Simao se s pritiskom ne obremenjuje: "Vemo, da je tekma zelo pomembna, ampak to je za nas le ena v nizu. Delamo in pripravljamo se, da bomo dali sto odstotkov in delovali kot družina. Vedno razmišljam, da je najpomembnejša tekma tista, ki je pred nami. Nihče nam ne bi mogel naložiti več pritiska, kot ga že čutimo kot nogometaši in trenerji tega kluba." Nekdanji trener Brage bo lahko v torek računal na vseh sedem okrepitev. V vratih bo začel Matevž Dajčar, ki bo moral zakrpati vrzel ob odsotnosti Matevža Vidovška. Prvi čuvaj ljubljanske mreže še ni zacelil poškodbe s konca lanske sezone in je šele danes začel trenirati. Simao je razkril še, da je pod vprašajem zaradi zdravstvenih težav tudi Antonio Marin.

Zmaji so v pripravljalnem obdobju odigrali štiri tekme. Remizirali so z madžarskim MTK-jem in premagali makedonski Vardar, albansko Vllaznio ter bolgarski CSKA iz Sofije. Simaa smo vprašali, ali je zadovoljen s potekom priprav – prvi del so zmaji opravili v Avstriji, drugega pa doma v Ljubljani. "Nekaj moram povedati, nikoli se ne bom zadovoljil. To je moja miselnost. Doslej opravljeno delo mi vliva samozavest. V ekipi je dobra energija."

Jorge Simao je zadovoljen z doslej videnim, a se ne misli zadovoljiti, je poudaril. FOTO: Damjan Žibert icon-expand

Nasprotnik že v tekmovalnem ritmu