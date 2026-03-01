Slovenke prvič med nogometno elito in takoj na veliko Nemčijo

Saša Kolman FOTO: NZS

Reprezentanca nadaljuje priprave, v ekipi pa je prišlo do sprememb: selektor Saša Kolman je naknadno vpoklical Jono Javorič (ŽNK Radomlje Medex) ter Evelino Kos (LASK AVT), ki bosta pomagali izbrani vrsti, saj vsaj na prvi tekmi ne bo obolele Tinkare Testen. "Prvi del priprav bi ocenila zelo pozitivno. Kot ekipa smo zelo povezane, treniramo dobro. To je pot do uspeha, kar bi bile tri točke. Na vsaki tekmi, tudi proti Nemčiji, nas zanima zmaga. Verjamem, da se lahko domov vrnemo s pozitivnim rezultatom," pred uvodno tekmo kvalifikacij v izjavi za krovno nogmetno zvezo razmišlja 20-letna Zara Kramžar, ki je za članice Slovenije zbrala 23 nastopov, v katerih je dosegla devet golov.

Zara Kramžar FOTO: NZS

Na priprave je prišla kot članica angleškega Evertona, selitev na Otok pa ji daje dodatnih moči in energije. Misli pa so pri Nemčiji. "Nemčija je močna in hitra ekipa, krasi jo dobra igra ena na ena. A menim, da smo se dobro taktično in fizično pripravile," je še poudarila Zara Kramžar.

V Braziliji 32 reprezentanc

Svetovno prvenstvo bo potekalo med 24. junijem in 25. julijem 2027 v Braziliji. Na turnirju bo, tako kot leta 2023, sodelovalo 32 reprezentanc. Naslov svetovnih prvakinj branijo Španke. Tekmovanje bo gostilo osem mest: Rio de Janeiro, Brasília, Belo Horizonte, Fortaleza, Porto Alegre, So Paulo, Salvador in Recife.

53 reprezentanc, Slovenija v Ligi A

UEFA bo organizirala kvalifikacije za 11 evropskih mest na svetovnem prvenstvu. Skupno bo sodelovalo 53 reprezentanc, razdeljenih glede na rezultate iz prejšnjega cikla oziroma UEFA-in koeficient v tri kakovostne lige: A, B in C.

V elitni Ligi A bo nastopilo 16 reprezentanc, med njimi prvič tudi Slovenija, ki si je napredovanje zagotovila z odličnimi predstavami v Ligi B. Enako število ekip bo tekmovalo v Ligi B, v Ligi C pa bo sodelovalo 21 reprezentanc. Štiri neposredno



Kvalifikacije bodo potekale v dveh fazah, sprva po ligaškem sistemu do junija 2026. Štiri ekipe, zmagovalke kvalifikacijskih skupin Lige A, se bodo neposredno uvrstile na svetovno prvenstvo za ženske 2027, 32 reprezentanc pa se bo uvrstilo v dodatne kvalifikacije. Dvaintrideset ekip bo po ligaškem delu odigralo dva kroga tekem na izpadanje doma in v gosteh. V dodatne kvalifikacije



Tako bo določenih še sedem evropskih reprezentanc, ki se bodo neposredno uvrstile na svetovno prvenstvo 2027, ter evropska predstavnica v medcelinskih dodatnih kvalifikacijah. V prvem krogu bosta dve poti. V prvi poti bodo štiri drugouvrščene in štiri tretjeuvrščene ekipe lige A igrale proti šestim zmagovalkam in dvema najboljšima drugouvrščenima ekipama lige C. V drugi poti bodo štiri četrtouvrščene ekipe lige A in štiri zmagovalke lige B igrale proti štirim drugouvrščenim in štirim tretjeuvrščenim ekipam lige B.

Lara Prašnikar FOTO: Aljoša Kravanja

V prvem krogu bodo ekipe lige A v prvi poti nosilke in bodo povratne tekme igrale doma, enako velja za četrtouvrščene ekipe lige A in zmagovalke lige B v drugi poti. Zmagovalke prvega kroga bodo napredovale v drugi krog končnic, kjer bo žreb znova določil pare.