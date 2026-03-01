Naslovnica
Nogomet

Slovenke prvič med nogometno elito in takoj na veliko Nemčijo

Ljubljana, 01. 03. 2026 09.20 pred 24 minutami 3 min branja 0

Avtor:
M.J.
Slovenija ženske nogomet

Ženska članska nogometna reprezentanca nadaljuje priprave na skorajšnji začetek kvalifikacij za svetovno prvenstvo, ki bo leta 2027 v Braziliji. Slovenija, ki je prvič v zgodovini del elitne Lige A, kvalifikacije igra v skupini A4 skupaj z Nemčijo, Norveško in Avstrijo. Varovanke selektorja Saše Kolmana čaka uvodoma gostovanje v Nemčiji, v torek, 3. 3., v soboto, 7. 3., pa v Koper prihaja Avstrija. Slovenija je skozi zgodovino odigrala štiri obračune z Nemčijo in vsakič izgubila. Še več, Slovenke Nemkam sploh še niso zabile gola (0:27).

Saša Kolman
Saša Kolman
FOTO: NZS

Reprezentanca nadaljuje priprave, v ekipi pa je prišlo do sprememb: selektor Saša Kolman je naknadno vpoklical Jono Javorič (ŽNK Radomlje Medex) ter Evelino Kos (LASK AVT), ki bosta pomagali izbrani vrsti, saj vsaj na prvi tekmi ne bo obolele Tinkare Testen.

"Prvi del priprav bi ocenila zelo pozitivno. Kot ekipa smo zelo povezane, treniramo dobro. To je pot do uspeha, kar bi bile tri točke. Na vsaki tekmi, tudi proti Nemčiji, nas zanima zmaga. Verjamem, da se lahko domov vrnemo s pozitivnim rezultatom," pred uvodno tekmo kvalifikacij v izjavi za krovno nogmetno zvezo razmišlja 20-letna Zara Kramžar, ki je za članice Slovenije zbrala 23 nastopov, v katerih je dosegla devet golov. 

Zara Kramžar
Zara Kramžar
FOTO: NZS

Na priprave je prišla kot članica angleškega Evertona, selitev na Otok pa ji daje dodatnih moči in energije. Misli pa so pri Nemčiji. "Nemčija je močna in hitra ekipa, krasi jo dobra igra ena na ena. A menim, da smo se dobro taktično in fizično pripravile," je še poudarila Zara Kramžar.

V Braziliji 32 reprezentanc

Svetovno prvenstvo bo potekalo med 24. junijem in 25. julijem 2027 v Braziliji. Na turnirju bo, tako kot leta 2023, sodelovalo 32 reprezentanc. Naslov svetovnih prvakinj branijo Španke. Tekmovanje bo gostilo osem mest: Rio de Janeiro, Brasília, Belo Horizonte, Fortaleza, Porto Alegre, So Paulo, Salvador in Recife.

53 reprezentanc, Slovenija v Ligi A

UEFA bo organizirala kvalifikacije za 11 evropskih mest na svetovnem prvenstvu. Skupno bo sodelovalo 53 reprezentanc, razdeljenih glede na rezultate iz prejšnjega cikla oziroma UEFA-in koeficient v tri kakovostne lige: A, B in C. 

Preberi še 'Dokazale smo, da se lahko kosamo z najboljšimi'

V elitni Ligi A bo nastopilo 16 reprezentanc, med njimi prvič tudi Slovenija, ki si je napredovanje zagotovila z odličnimi predstavami v Ligi B. Enako število ekip bo tekmovalo v Ligi B, v Ligi C pa bo sodelovalo 21 reprezentanc.

Štiri neposredno

Kvalifikacije bodo potekale v dveh fazah, sprva po ligaškem sistemu do junija 2026. Štiri ekipe, zmagovalke kvalifikacijskih skupin Lige A, se bodo neposredno uvrstile na svetovno prvenstvo za ženske 2027, 32 reprezentanc pa se bo uvrstilo v dodatne kvalifikacije. Dvaintrideset ekip bo po ligaškem delu odigralo dva kroga tekem na izpadanje doma in v gosteh.

V dodatne kvalifikacije

Tako bo določenih še sedem evropskih reprezentanc, ki se bodo neposredno uvrstile na svetovno prvenstvo 2027, ter evropska predstavnica v medcelinskih dodatnih kvalifikacijah. V prvem krogu bosta dve poti. V prvi poti bodo štiri drugouvrščene in štiri tretjeuvrščene ekipe lige A igrale proti šestim zmagovalkam in dvema najboljšima drugouvrščenima ekipama lige C. V drugi poti bodo štiri četrtouvrščene ekipe lige A in štiri zmagovalke lige B igrale proti štirim drugouvrščenim in štirim tretjeuvrščenim ekipam lige B. 

Lara Prašnikar
Lara Prašnikar
FOTO: Aljoša Kravanja

V prvem krogu bodo ekipe lige A v prvi poti nosilke in bodo povratne tekme igrale doma, enako velja za četrtouvrščene ekipe lige A in zmagovalke lige B v drugi poti. Zmagovalke prvega kroga bodo napredovale v drugi krog končnic, kjer bo žreb znova določil pare. 

Preberi še 'Treniranje s fanti mi je veliko pomagalo'

Ekipe, ki so bile v prvi poti nosilke v prvem krogu, bodo tudi v drugem krogu igrale povratne tekme doma. Sedem najbolje uvrščenih ekip po drugem krogu končnic se bo neposredno uvrstilo na svetovno prvenstvo 2027, ena preostala zmagovalka pa bo sodelovala v medcelinskem dodatnem turnirju.

Napredovanje in nazadovanje

Za naslednji tekmovalni cikel, ki bo potekal med letoma 2027 in 2029, so določeni tudi premiki med ligami. Štiri zmagovalke skupin lige B in šest zmagovalk lige C bodo napredovale v višjo ligo, medtem ko bodo četrtouvrščene ekipe lig A in B ter dve najslabše tretje ekipe lige B (27. in 28. mesto skupno) izpadle v nižjo ligo.

nogomet slovenija nemčija ženske liga narodov

