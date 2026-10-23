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Nogomet

Cardona kot Aćimović: gol s sredine igrišča in to ne prvič!

Lima, 23. 10. 2026 12.45 pred 1 uro 1 min branja 0

Avtor:
M.J.
Edwin Andres Cardona Bedoya

Kolumbijski nogometaš Edwin Andres Cardona Bedoya je dosegel izjemen gol s sredine igrišča v dresu Atletico Nacionala na tekmi elitne kolumbijske lige proti ekipi Deportivo Pasto. Pred leti je podoben podvig na reprezentančni tekmi uspel tudi Miletu Aćimoviću pred več kot četrt stoletja. Bila je to kvalifikacijska tekma za nastop na EP 2000 proti Ukrajini (2:1). In Slovenija se je po tem dvoboju z Ukrajinci, povratni obračun se je končal brez zmagovalca, sploh prvič v zgodovini.

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Edwin Cardona, kolumbijski ofenzivni vezist in tudi nekdanji tamkajšnji reprezentant, je postal pravi specialist za doseganje spektakularnih golov s polovice igrišča. Zanimivo je, da je Cardona v zadnjem času dosegel tri tako neverjetne gole, zadnjega proti ekipi Deportivo Pasto.

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Na tekmi, na kateri je Atletico Nacional zmagal s 3:0, je Cardona v 13. minuti prejel žogo na sredini igrišča. Opazil je, da je bil nasprotnikov vratar Giovanni Banguera nekoliko predaleč, in z desno nogo sprožil odličen lob strel, ki je ostal v mreži. Njegov soigralec James Rodriguez, ki je tekmo spremljal s tribun, je bil posnet, kako je z navdušenjem slavil to potezo, ki jo mnogi že predlagajo za nagrado Puskas za gol leta.

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nogomet gol s sredine Edwin Cardona

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