Cardona kot Aćimović: gol s sredine igrišča in to ne prvič!

Edwin Cardona , kolumbijski ofenzivni vezist in tudi nekdanji tamkajšnji reprezentant, je postal pravi specialist za doseganje spektakularnih golov s polovice igrišča. Zanimivo je, da je Cardona v zadnjem času dosegel tri tako neverjetne gole, zadnjega proti ekipi Deportivo Pasto.

Na tekmi, na kateri je Atletico Nacional zmagal s 3:0, je Cardona v 13. minuti prejel žogo na sredini igrišča. Opazil je, da je bil nasprotnikov vratar Giovanni Banguera nekoliko predaleč, in z desno nogo sprožil odličen lob strel, ki je ostal v mreži. Njegov soigralec James Rodriguez, ki je tekmo spremljal s tribun, je bil posnet, kako je z navdušenjem slavil to potezo, ki jo mnogi že predlagajo za nagrado Puskas za gol leta.