Borussia - Bayer FOTO: Sofascore.com

Varovanci Nika Kovača so pred 81.365 gledalci v Dortmundu začeli odločno in naredili korak proti še večji razliki do Bayerna, ko je že v osmi minuti zadel Felix Nmecha. Namesto slavja pa sta Patrik Schick (69.) s stotim golom v ligi in Ezequiel Fernandez (80.) poskrbela, da je derbi Severnega Porenja in Vestfalije dobil Leverkusen. Skok na vrh je tako zamudil Freiburg, ki se je z Leipzigom razšel 2:2, četrti zaporedni poraz ekipe z vzhoda Nemčije pa je preprečil Christoph Baumgartner, ki je dosegel izenačujoči gol v sodnikovem podaljšku.

Igor Matanović (11.) in Maximilian Eggestein (43.) z golom iz enajstmetrovke sta zadela za domače in 32.600 gledalcev na tribunah je verjelo v še sedmo zaporedno zmago Freiburga. To sta preprečila Christopher Nkunku (53.) in že omenjeni Baumgartner, s čimer je tudi Leipzig ostal na četrtem mestu. Boleč udarec pa je tri dni po zmagi nad Sturm Gradcem (3:1) v evropski ligi doživel Hoffenheim. Pred domačimi gledalci je izgubil z 0:4 proti Augsburgu.

Borussia Dortmund FOTO: Profimedia

Že v soboto je spet spodrsnilo serijskim prvakom iz Münchna. Bayern je drugič zaporedoma izgubil točke. Po nepričakovanem remiju s Kölnom (1:1), sta se na tekmi 11. kroga Hamburg in bavarska ekipa razšla brez golov. Bayern je igral brez Harryja Kana, Michaela Oliseja, Jamala Musiale in Serga Gnabryja ter bil večinoma nenevaren v napadu. Poleg tega je od konca prvega polčasa igral z igralcem manj, saj je Joshua Kimmich prejel rdeči karton, potem ko je tekmeca povlekel za lase. Pri serijskih nemških prvakih se že sprašujejo, kako spet do uspehov, saj je Bayern med obema tekmama bundeslige v ligi prvakov izgubil tudi s francoskim Lillom (2:1). Köln je na domačem igrišču s prepričljivih 5:0 premagal novinca v ligi Elversberg. Köln je po točkah ujel Elversberg, z zmago pa napredoval na deseto mesto prvenstvene lestvice.

Mesto za Kölnom je zdaj Paderborn, ki je v drugoligaškem obračunu iz lanske sezone premagal Schalke kar z 8:1 ter za 14. mesto na lestvici popravil razliko v golih na 16:16. Stefano Marino je dosegel tri gole. V skupini ekip s po 13 točkami je tudi Mainz, ki je na domačem terenu premagal Union Berlin z 2:1, pa čeprav so gostje vodili do 85. minute. Danes so Berlinčani po poročanju medijev že zamenjali trenerja. Mesto je prevzel Danec Jess Thorup, ki bo nasledil Švicarja Maura Lustrinellija. Na večerni tekmi sta se Stuttgart in Eintracht Frankfurt razšla 2:2, s čimer je Stuttgart s 14. točko skočil na osmo mesto, Frankfurt je z dvema točkama več mesto višje.