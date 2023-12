'Nogometa dolgo ni bilo na prireditvi v Gallusovi dvorani in prav je, da se je vrnil'

"Res je, da so raztreseni po celi Evropi, da imajo obveznosti v svojih klubih, ampak druži jih veliko prijateljstvo, veliko zadovoljstvo igrati za reprezentanco in videli ste tudi po geslu Jake Bijola danes, kako so ponosni, kako so veseli ob zavedanju, v kakšni konkurenci jim je uspelo osvojiti nagrado," je po prejemu nagrade v družbi reprezentančnega branilca Bijola še povedal Matjaž Kek .

"Jasno je, da je težko primerjati na eni strani medalje, na drugi strani velikost nogometa kot najprestižnejše postranske stvari na svetu, ampak na koncu koncev, mogoče je enkrat čas tudi za nogomet. Prepričan sem, da tako kot mi spoštujemo njihove uspehe, tudi oni spoštujejo naše, na koncu koncev imamo vsi isti grb, isto zastavo, pojemo isto himno in vesel sem zaradi uspeha nogometašev, še bolj sem pa vesel za uspehe vseh naših športnikov, tako v ekipnih kot individualnih športih," je dejal.

Ob tem je Kek kot vzrok za uspeh s prstom pokazal predvsem na nogometaše. "Dolgo ni bilo bilo nogometa na prireditvi v Gallusovi dvorani in prav je, da se je nogomet vrnil. Vesel sem, da sem del te zgodbe, ampak glavno vlogo so imeli igralci na igrišču in zato jim lahko samo še enkrat iskreno čestitam."

Ob nagradi pa je kot priznanje javnosti ocenil tudi močno zanimanje za nakup vstopnic za tekme Slovenije na EP v Nemčiji. Kot je poročal Sportklub, je bilo oddanih prijav za nakup vstopnic za slovenske tekme z Dansko, Srbijo in Anglijo kar 344.000. Izmed teh bo izžrebanih 30.000 navijačev, 10.000 za vsako tekmo skupinskega dela, ki bodo lahko kupili vstopnice v tej fazi prodaje.

"Številke so res navdušujoče, na žalost je število mest omejeno za vse reprezentance enako, ampak mala Slovenija bo na evropskem prvenstvu v družbi velikanov in ne bo manjkalo ponosa, zadovoljstva in sreče," je dodal Kek in se zahvalil navijačem tudi za tovrsten izraz podpore.