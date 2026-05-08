Nogometaš angleškega prvoligaša pošiljal neprimerna sporočila 15-letnici

Alex Jimenez je praktično celotno mladinsko kariero preživel pri madridskem Realu, kjer pa ni dočakal debija v članski ekipi. Iz španske prestolnice se je za pičle štiri milijone preselil k Milanu. V dresu rossonerov je zbral 34 nastopov, kar mu je v začetku sezone omogočilo prestop v angleško Premier ligo, kjer si je nadel dres Bournemoutha. Za češnje je postal eden ključnih igralcev, ki je klubu z južne obale Otoka pomagal do trenutno šestega mesta, kar bi bila najboljša uvrstitev Bournemoutha med angleško elito.

V zadnjih dneh pa je angleško nogometno javnost pretresla novica o zasebnem življenju Španca. Jimenez se je prek Instagrama pogovarjal z dekletom in se dogovarjal za srečanje, kar ne bi bilo sporno, če mlada dama ne bi štela vsega 15 let. Dejstvo, ki pa, sicer prav tako mladega 21-letnika, ni pretirano zmotilo. "Nikoli še nisem bil s 15-letnico," so se glasile njegove besede, ki so sprožile največ zgražanja v javnosti.