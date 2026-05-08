Nogomet

Nogometaš angleškega prvoligaša pošiljal neprimerna sporočila 15-letnici

Bournemouth, 08. 05. 2026 15.46 pred eno minuto 2 min branja 0

Lu.M
Alex Jimenez

Bournemouth v letošnji sezoni navdušuje s predstavami v angleški Premier ligi. Moštvo z južne obale Otoka trenutno zaseda šesto mesto na lestvici, kar pomeni, da se mu naslednjo sezono obeta igranje v Ligi Evropa. Za sporen konec sezone je poskrbel njihov branilec Alex Jimenez, ki je po družbenih omrežjih pošiljal neprimerna sporočila 15-letnici. Klub ga je začasno suspendiral in sprožil interno preiskavo.

Alex Jimenez je praktično celotno mladinsko kariero preživel pri madridskem Realu, kjer pa ni dočakal debija v članski ekipi. Iz španske prestolnice se je za pičle štiri milijone preselil k Milanu. V dresu rossonerov je zbral 34 nastopov, kar mu je v začetku sezone omogočilo prestop v angleško Premier ligo, kjer si je nadel dres Bournemoutha. Za češnje je postal eden ključnih igralcev, ki je klubu z južne obale Otoka pomagal do trenutno šestega mesta, kar bi bila najboljša uvrstitev Bournemoutha med angleško elito.

V zadnjih dneh pa je angleško nogometno javnost pretresla novica o zasebnem življenju Španca. Jimenez se je prek Instagrama pogovarjal z dekletom in se dogovarjal za srečanje, kar ne bi bilo sporno, če mlada dama ne bi štela vsega 15 let. Dejstvo, ki pa, sicer prav tako mladega 21-letnika, ni pretirano zmotilo. "Nikoli še nisem bil s 15-letnico," so se glasile njegove besede, ki so sprožile največ zgražanja v javnosti.

Bournemouth
FOTO: AP

Oglasili so se tudi pri Bournemouthu, kjer so Jimeneza suspendirali za naslednjo ligaško tekmo proti Fulhamu: "Pri klubu smo bili obveščeni o objavah, ki krožijo po družbenih omrežjih in zadevajo našega igralca Alexa Jimeneza. Vsi se zavedamo, da gre za resno situacijo in smo že sprožili preiskavo. Jimenez je bil izključen iz ekipe za tekmo proti Fulhamu, dodatnih izjav zaenkrat ne bomo dajali."

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

