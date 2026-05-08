Nogometaš angleškega prvoligaša pošiljal neprimerna sporočila 15-letnici

Alex Jimenez je praktično celotno mladinsko kariero preživel pri madridskem Realu, kjer pa ni dočakal debija v članski ekipi. Iz španske prestolnice se je za pičle štiri milijone preselil k Milanu. V dresu rossonerov je zbral 34 nastopov, kar mu je v začetku sezone omogočilo prestop v angleško Premier ligo, kjer si je nadel dres Bournemoutha. Za češnje je postal eden ključnih igralcev, ki je klubu z južne obale Otoka pomagal do trenutno šestega mesta, kar bi bila najboljša uvrstitev Bournemoutha med angleško elito.
V zadnjih dneh pa je angleško nogometno javnost pretresla novica o zasebnem življenju Španca. Jimenez se je prek Instagrama pogovarjal z dekletom in se dogovarjal za srečanje, kar ne bi bilo sporno, če mlada dama ne bi štela vsega 15 let. Dejstvo, ki pa, sicer prav tako mladega 21-letnika, ni pretirano zmotilo. "Nikoli še nisem bil s 15-letnico," so se glasile njegove besede, ki so sprožile največ zgražanja v javnosti.
Oglasili so se tudi pri Bournemouthu, kjer so Jimeneza suspendirali za naslednjo ligaško tekmo proti Fulhamu: "Pri klubu smo bili obveščeni o objavah, ki krožijo po družbenih omrežjih in zadevajo našega igralca Alexa Jimeneza. Vsi se zavedamo, da gre za resno situacijo in smo že sprožili preiskavo. Jimenez je bil izključen iz ekipe za tekmo proti Fulhamu, dodatnih izjav zaenkrat ne bomo dajali."
