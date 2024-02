Nogometaš Olimpije je igralec leta v Litvi

"Hvala vsem! Brez izjemne podpore vseh trenerjev, soigralcev in seveda družine mi ne bi uspelo. Za mano so zares nepozabni trenutki, vsekakor je bilo na dosedanji nogometni poti več lepših kot slabših. Veseli me, da so si ljudje to zapomnili in ob tej priložnosti tudi glasovali zame. Nagrada za najboljšega nogometaša Litve mi pomeni ogromno, se pa hkrati z veseljem spominjam tudi preteklih let. V prihodnje bomo skupaj nadaljevali trdo delo in optimistično zrli v nove zmage," je za uradno spletno stran ljubljanskega kluba povedal Lasickas.