Po tragični smrti nogometaša znana kazen za vratarja

"12 tekem je najvišja kazen, ki jo disciplinski pravilnik predvideva za dogodke, opisane v sodnikovem poročilu," je zapisano v odločitvi.

Na tekmi druge španske lige med Andorro in Tenerifami, ki se je 2. novembra končala z izidom 2:2, je de Miguel po izjemno grobem prekršku in srčnem zastoju naslednji dan umrl v bolnišnici. Star je bil 30 let. Owono je bil zaradi svojega posredovanja izključen.