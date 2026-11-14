Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Nogomet Liga prvakov Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Kolesarstvo Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Nogomet

Po tragični smrti nogometaša znana kazen za vratarja

Ljubljana, 14. 11. 2026 09.13 pred 31 minutami 1 min branja 3

Avtor:
STA
Jesus Owono

Vratar Jesus Owono, po čigar grobem prekršku je umrl španski nogometaš Jesus de Miguel, je suspendiran za 12 tekem. Kazen za vratarja Andorre je določila disciplinska komisija španske nogometne zveze.

"12 tekem je najvišja kazen, ki jo disciplinski pravilnik predvideva za dogodke, opisane v sodnikovem poročilu," je zapisano v odločitvi.

Na tekmi druge španske lige med Andorro in Tenerifami, ki se je 2. novembra končala z izidom 2:2, je de Miguel po izjemno grobem prekršku in srčnem zastoju naslednji dan umrl v bolnišnici. Star je bil 30 let. Owono je bil zaradi svojega posredovanja izključen.

Preberi še Trenutek groze v Španiji: srhljiv prekršek, navijači: 'Morilec!'

Poleg tega je oddelek španske policije za umore proti vratarju začel preiskavo, po poročanju tiskovne agencije AP zaradi suma povzročitve smrti iz malomarnosti.

Po poročanju španskih medijev pa glavni tožilec na Tenerifih Jose Luis Sanchez-Jauregui meni, da je kazenski postopek zaradi dogajanja na nogometnem igrišču zelo malo verjeten.

Preberi še Vratar, ki je povzročil tragično smrt: To so najtežji dnevi mojega življenja

Sodnik Manuel Angel Perez Hernandez je v svojem poročilu zapisal, da je Owono pri posredovanju uporabil prekomerno silo. De Miguelu so na igrišču nudili zdravniško pomoč, nato pa so ga na nosilih odnesli z igrišča.

Po de Miguelovi smrti je Owono izrazil globoko pretresenost. Kot poroča časnik Marca, vratar trenutno obiskuje psihologe in zdravnike.

Izberite 24ur.com za svoj prednostni vir na Google.
jesus owono kazen

Vipotnik upa, da bo še več tekem v Mariboru: Navijači so bili vrhunski

24ur.com Udarec s pestjo Argentincu prinesel 13 tekem prepovedi
24ur.com Hondina pritožba uspela: Podaljšanje kazni Marquezu razveljavljeno
24ur.com Pique se je na prvenstveni tekmi spravil na sodnika in si prislužil kazen
24ur.com Znana kazen za urugvajske nogometaše zaradi pretepa s kolumbijskimi navijači
24ur.com Pričakovano: Enrique že bivši, namesto njega de la Fuente
24ur.com Sodišče v Las Palmasu oprostilo nogometaša Real Madrida
24ur.com Barcelona si lahko oddahne: Olmo začasno registriran
Priporoča
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 01 image1
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 02 prod1
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 03 prod2
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 04 prod3
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 05 prod4
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 06 prod5
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 07 prod6
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 08 image2
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 10 prod8
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 11 prod9
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 12 prod10
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 13 prod11
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 14 prod12
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 15 prod13
KOMENTARJI3

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
HUSO BOSS
14. 11. 2026 09.48
ČEZ 12 TEKEM PA NALET NA NOVEGA🤦HALO?DOSMRTNA PREPOVED IGRANJA
Odgovori
0 0
Observatore kita
14. 11. 2026 09.37
Zapor
Odgovori
+5
6 1
Oblastljudstvu
14. 11. 2026 09.28
Svet je postal popolnoma nemoralen
Odgovori
+6
6 0
bibaleze
Portal
Sin jo je po zlomu kolka hotel poslati v dom za starejše: Z enim stavkom ga je utišala
Sladkorna bolezen pri otrocih: na katere prve znake naj bodo pozorni starši?
Sladkorna bolezen pri otrocih: na katere prve znake naj bodo pozorni starši?
Imate doma malega škorpijona? Največ boste dosegli z objemi
Imate doma malega škorpijona? Največ boste dosegli z objemi
Zato so lesene igrače odlične za otroke
Zato so lesene igrače odlične za otroke
zadovoljna
Portal
Spoznala je natakarja, nato kupila enosmerno vozovnico in odpotovala v Grčijo
Dnevni horoskop: Strelci iščejo nova doživetja, vodnarje čakajo preobrati
Dnevni horoskop: Strelci iščejo nova doživetja, vodnarje čakajo preobrati
Viralno krilo, ki ga vidimo praktično na vsakem koraku
Viralno krilo, ki ga vidimo praktično na vsakem koraku
Ljudje, ki dočakajo 100 let, imajo eno skupno navado
Ljudje, ki dočakajo 100 let, imajo eno skupno navado
vizita
Portal
Rod Stewart pri 81 letih razkril nenavadno navado, s katero se želi zaščititi pred okužbami
Novo odkritje nakazuje, da se moška in ženska koža obnavljata povsem različno
Novo odkritje nakazuje, da se moška in ženska koža obnavljata povsem različno
Ali telo pozimi res potrebuje več kalorij? Odgovor vas bo morda presenetil
Ali telo pozimi res potrebuje več kalorij? Odgovor vas bo morda presenetil
"Nočem biti nikomur v breme": stavek, za katerim se lahko skriva globoka osebna stiska
"Nočem biti nikomur v breme": stavek, za katerim se lahko skriva globoka osebna stiska
cekin
Portal
Evropska država ima 70 milijard v zlatu. Kaj se zgodi v primeru krize
Od dedkovega poklica do treh poslov: Navdihujoča kulinarična zgodba
Od dedkovega poklica do treh poslov: Navdihujoča kulinarična zgodba
Poklicne pokojnine: kdo se lahko predčasno upokoji?
Poklicne pokojnine: kdo se lahko predčasno upokoji?
Pri 30 letih se je upokojil: delal po 18 ur na dan, nato začel kupovati zapuščena stanovanja
Pri 30 letih se je upokojil: delal po 18 ur na dan, nato začel kupovati zapuščena stanovanja
moskisvet
Portal
Celoletne pnevmatike namesto zimskih? Slovenska pravila so jasna
Vedno znova vas prizadene, nato pa se opraviči: zakaj še vedno verjamete?
Vedno znova vas prizadene, nato pa se opraviči: zakaj še vedno verjamete?
Šest ljudi je bilo umorjenih na odmaknjeni kmetiji: morilec je nato storil nekaj nepredstavljivega
Šest ljudi je bilo umorjenih na odmaknjeni kmetiji: morilec je nato storil nekaj nepredstavljivega
Tehnološki velikan na kolenih: je svet spoznal, kako zelo je odvisen od Microsofta?
Tehnološki velikan na kolenih: je svet spoznal, kako zelo je odvisen od Microsofta?
dominvrt
Portal
Hiša za skoraj 23 milijonov evrov ima vse: kino, razgled, bazen in bar kar v vodi
Te sukulente se ne bojijo zime: prenesejo tudi hud mraz in sneg
Te sukulente se ne bojijo zime: prenesejo tudi hud mraz in sneg
Potemnel srebrni pribor? S tem preprostim trikom mu povrnite prvotni sijaj
Potemnel srebrni pribor? S tem preprostim trikom mu povrnite prvotni sijaj
Zato je sosedov oleander lepši od vašega: večina naredi isto napako pred zimo
Zato je sosedov oleander lepši od vašega: večina naredi isto napako pred zimo
okusno
Portal
Večina pri zamrzovanju banan dela napako: Tako jih je bolje shraniti
Praznični recepti iz MasterChefa: Zdaj jih lahko pripravite tudi sami
Praznični recepti iz MasterChefa: Zdaj jih lahko pripravite tudi sami
Sladica, ki krade poglede: Čudovita rolada, ki jo je lažje pripraviti, kot si mislite
Sladica, ki krade poglede: Čudovita rolada, ki jo je lažje pripraviti, kot si mislite
So vam ostali mlinci? Iz njih pripravite nekaj zares okusnega
So vam ostali mlinci? Iz njih pripravite nekaj zares okusnega
voyo
Portal
Okus strasti
Brat
Brat
Azija Ekspres: Zmajeva pot
Azija Ekspres: Zmajeva pot
Jaz sem Frenk
Jaz sem Frenk
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 2083