Nogometaš Reala obsojen zaradi vožnje pod vplivom alkohola

Triindvajsetletni osrednji branilec je imel v San Bartolomeju de Tirajani 16. avgusta v krvi trikrat več alkohola, kot je zakonsko dovoljeno, zato je moral plačati 14.400 evrov kazni, vozniško dovoljenje pa so mu odvzeli za osem mesecev. Asencio prihaja s Kanarskih otokov, a v času incidenta tam ni bil z ekipo Real Madrida, saj je še okreval po julijski poškodbi stegenske mišice.

Ta teden Asencia na Gran Canarii čaka še drug sodni postopek, povezan z domnevnim nedovoljenim razširjanjem spolnega videoposnetka iz leta 2023. Španski mediji poročajo, da Asencio pričakuje, da bo v tem primeru oproščen, če mu bosta ženski, ki sta bili posneti na videoposnetku, uradno odpustili. Na sojenju so tudi trije nekdanji igralci Real Madrida iz rezervne ekipe, ki naj bi videoposnetek posneli in ga nato razširjali. Sojenje je predvideno za 3., 4. in 7. september.