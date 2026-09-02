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Nogomet

Nogometaš Reala obsojen zaradi vožnje pod vplivom alkohola

Madrid, 02. 09. 2026 13.51 pred 30 minutami 1 min branja 4

Avtor:
STA
Raul Asencio

Sodišče na Gran Canarii je nogometaša Real Madrida Raula Asencia avgusta obsodilo zaradi vožnje pod vplivom alkohola, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Triindvajsetletni osrednji branilec je imel v San Bartolomeju de Tirajani 16. avgusta v krvi trikrat več alkohola, kot je zakonsko dovoljeno, zato je moral plačati 14.400 evrov kazni, vozniško dovoljenje pa so mu odvzeli za osem mesecev. Asencio prihaja s Kanarskih otokov, a v času incidenta tam ni bil z ekipo Real Madrida, saj je še okreval po julijski poškodbi stegenske mišice.

Raul Asencio
Raul Asencio
FOTO: Profimedia

Ta teden Asencia na Gran Canarii čaka še drug sodni postopek, povezan z domnevnim nedovoljenim razširjanjem spolnega videoposnetka iz leta 2023. Španski mediji poročajo, da Asencio pričakuje, da bo v tem primeru oproščen, če mu bosta ženski, ki sta bili posneti na videoposnetku, uradno odpustili. Na sojenju so tudi trije nekdanji igralci Real Madrida iz rezervne ekipe, ki naj bi videoposnetek posneli in ga nato razširjali. Sojenje je predvideno za 3., 4. in 7. september.

Raul Asencio Real Madrid nogomet vožnja pod vplivom alkohola sodstvo

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KOMENTARJI4

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26250440
02. 09. 2026 14.15
Sem obljubil mal svežih novic glede Negreire,da vidite kaj se gre najbolj prevarantski in goljufivi klub na svetu Real Madrid s pomočjo medijev...Včeraj se je iztekel 6 mesečni preiskovalni rok v sklopu afere Negreira,odvetniška služba Real Madrida pa je s podporo tožilstva poslala uradno zahtevo za ponovno podaljšanje roka za preiskavo...Namenoma...To je že 5 podaljšanje s strani Reala s čistim namenom ,da se afera čim dalj vleče skozi medije...Ampak sodnica Alejandra Gil je sprejela odločitev ,da se ta zahteva zavrne z obrazložitvijo ,da je popolnoma neosnovan in nepotreben...Preostaneta še dva naroka za priče v novembru in odločanje o pritožbah ,ki so bile vložene že prej...Po tem bodo odločili ali se bo preiskava dokončno ustavila,ker ne bo nobenih dokazov...S tem je Real izgubil enega glavnih virov za pumpanje ljudi po medijih o izmišljeni aferi,ker so vseh 5 predhodnih pritožb izkoristili za plasiranje različnih izmišljenih novic za zavajanje ljudi...Prav tako so to izkoriščali za napade na Barcelono kot inštitucijo in pritiske na sodnike tako direktne kot indirektne preko svojih ljudi...Skratka smo blizu zaključka te sramotne afere sramotnega kluba,ki želi zmagovati in zmaguje s pomočjo afer,pritiskov,goljufij in prevar...Glavni obdolženi Jose Maria Enriquez Negreira je sodišču že dostavil medicinsko poročilo in zahtevo za povzročeno škodo,ker je zaradi tega psihično zbolel.V vseh predhodnih predloženih dokazih niso našli niti enega dokaza ,ki bi nakazoval, da je Barca sodelovala v korupciji s podkupovanjem sodnikov.Vse je bilo zrežirano z namenom da se očrni in poniža ugled kluba...Kakšne barabe spletkarske in prevarantske so ti Realovci,to si je res težko zamislit...Katastrofa.Upam da me ne bodo zopet brisal...
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+0
1 1
manucao
02. 09. 2026 14.25
Ti bi moral vsekakor bit odvetnik ali pa sodnik.Sami romani.
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0 0
26250440
02. 09. 2026 14.02
Po mojem je Asencio tist večer podoživljal zadnji dve leti...
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+1
1 0
hojladri123
02. 09. 2026 14.10
Kaj so podoživljali Arthur Melo, Ronaldinho, Neymar ?
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-1
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