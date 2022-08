Nogometaš se je sodnice med tekmo lotil kar s pestmi

Lahko bi pisali o dogodkih, ki so vodili do trenutka, ko je Cristian Tirone udaril sodnico Dalmo Cortadi, a razlogi za to dejanje so nepomembni, saj je jasno, da je tako obnašanje preprosto nesprejemljivo. Lokalna policija je potrdila, da je nogometaša aretirala po srečanju, ki je bilo predčasno prekinjeno. Nogometna sodnica, ki ni utrpela hujših poškodb, je izrazila željo, da nogometašu Garmenseja doživljenjsko prepovejo igranje profesionalnega nogometa.

Posnetek nesrečnega dogodka si lahko ogledate spodaj: