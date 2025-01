Nogometaš Seville osumljen namernega pridobivanja rumenih kartonov

Med 30. in 38. igralnim dnem v lanski sezoni domačega prvenstva je nogometaš Seville prejel kar sedem rumenih kartonov, od tega več v zadnjih minutah tekme. Skupno jih je v lanski sezoni prejel 10 in bil eden izmed nogometašev z največ rumenimi kaznimi v sezoni.

Španska policija je Kike Salas zaradi suma namernega pridobivanja rumenih kartonov aretirala, po pričanju pa je lahko policijsko postajo zapustil in se pridružil treningu svojega kluba. 22-letniku zaradi prirejanja izidov pri športnih stavah grozi od šest mesecev do treh leta zapora.

Salas se je sicer v letošnji sezoni pod trenerjem Garcio Pimienta uveljavil v prvi postavi Seville in s klubom podaljaš pogodbo do leta 2029. Njegov klub se na obtožbe še ni odzval, dogajanja pa ni komentiral niti nogometaš.

Specializirana enota španske policije za ilegalne stave pa poleg Salasa preiskuje tudi dva njegova prijatelja, ki naj bi sodelovala z njim in dogovore z nogometašem izkoriščala za zaslužek na športnih stavah.

To še zdaleč ni osamljen primer goljufanja športnikov na športnih stavah in prirejanja izidov. Namerno naj bi rumene kartone pridobival tudi brazilski nogometaš angleškega prvoligaša West Hama Lucas Paqueta. S tem naj bi njegovi svojci pridobili kar 118.000 evrov. Če ga bo sodišče spoznalo za krivega, bi lahko 27-letnik dobil prepoved igranja nogometa tudi za deset let, kar bi končalo njegovo športno kariero.