Nogometaš spoznan za krivega: Spolno zlorabil maskoto

Salvador Roig Tejedor, sodnik kazenskega sodišča v Barceloni, je Malla spoznal za krivega spolne zlorabe osebe, ki je bila oblečena v maskoto Espanyola med tekmo med Celto de Vigo in katalonskim klubom leta 2019. Do dogodka je prišlo tik pred začetkom tekme, ko je nogometaš med običajnim pozdravom z igralci in maskotami izkoristil priložnost ter otipal prsi osebe, ki je bila preoblečena v maskoto papige. Mallo je obtožbe večkrat odločno zanikal.

Hugo Mallo je med letoma 2009 in 2023 za Celto nastopil na 396 tekmah. FOTO: Profimedia icon-expand

Po poročanju španskega časnika AS je sodnik odločil, da bo moral Mallo plačati odškodnino v višini 1000 evrov z obrestmi, pri čemer bo moral poleg tega plačevati še 10 evrov na dan v obdobju 20 mesecev.

Mallo je bil ovaden 25. aprila 2019, dan po tekmi Espanyol - Celta. V ovadbi je bilo zapisano: "Ko je Hugo Mallo prišel do maskot, je običajno segel v roko Periquitu (ime maskote, ki v španščini pomeni papiga), nato pa, ko je prišel do gospe Ane (ime, ki ga je uporabil časnik AS za zaščito identitete žrtve), ki je bila v tistem trenutku preoblečena v maskoto, je vtaknil roki pod njen kostum in se dotaknil njenih prsi."

Kot navaja časnik AS, je bil Mallo na zaslišanju 10. julija 2019, kjer je izjavil, da je nedolžen. Njegova obramba je temeljila na tem, da je normalno pozdravil tako igralce kot tudi maskote, za katere ni vedel, katerega spola so. Poudaril je, da je bil osredotočen na pomembno tekmo, kjer se je Celta borila za obstanek. Dodal je tudi, da se na posnetku ne vidi nič nenavadnega, saj je takoj zatem nadaljeval z ogrevalnimi vajami. Prav tako je poudaril, da se je zavedal, da se tekma prenaša v živo pred občinstvom in množico kamer.

Hugo Mallo je po 14 letih v dresu Celte v lanski sezoni nastopal za brazilski Internacional, letos pa bo igral za grški Aris. FOTO: AP icon-expand