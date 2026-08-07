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Nogomet

Strela med tekmo vzela življenje mlademu nogometašu

Su-ngai Kolok, 07. 08. 2026 09.33 pred 3 dnevi 1 min branja 7

Avtor:
Š.Z.
Tajska, strela na nogometni tekmi

Tragičen dogodek se je zgodil med sodnikovim podaljškom nogometne tekme na Tajskem. Med močnim neurjem je strela udarila v igrišče, zaradi česar je več igralcev obležalo na tleh. 24-letni tajski nogometaš je zaradi udara strele umrl, še 12 drugih igralcev pa je bilo poškodovanih.

Tajska, strela na nogometni tekmi
Tajska, strela na nogometni tekmi
FOTO: X

Lokalna nogometna tekma na jugu Tajske se je po udaru strele spremenila v tragedijo. Med močnim monsunskim neurjem je strela udarila v bližino več igralcev, zaradi česar se je več nogometašev zgrudilo na igrišče. Posnetek dogodka, ki je zaokrožil po spletu, prikazuje trenutek udara in zmedo, ki je sledila, ko so soigralci, sodniki in gledalci hiteli pomagati poškodovanim.

Kljub takojšnji pomoči in poskusom oživljanja na kraju dogodka 24. letnika niso uspeli rešiti. V nesreči je bilo poškodovanih še 12 drugih igralcev.

Tragedija je znova opozorila na nevarnost športnih aktivnosti na prostem v času neviht. Varnostni protokoli po vsem svetu priporočajo prekinitev tekmovanja takoj, ko obstaja nevarnost udara strele v bližini, ravno zato, da bi se preprečilo takšne tragične dogodke.

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KOMENTARJI7

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PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Zalchi
07. 08. 2026 19.26
Se ni dalo počakat, da nevihta mine? Ni nobenega lokala v bližini, da bi na suhem počakali na boljše vreme?
Odgovori
-1
0 1
celjan2
07. 08. 2026 14.42
V Celju imajo nogometno šolo oz treninge otrok popoldan pri 38 št. C. Kaj drugega reč kot da nogomet ni nikoli slovel po visokem IQju
Odgovori
+4
5 1
ReAnDa
07. 08. 2026 14.39
A kdo slučajno kosi travo ali kaj podobnega dela v podobnem vremenu?
Odgovori
+0
1 1
brabusednet
07. 08. 2026 14.25
Kaj pa norijo,če je nevarno grmi.
Odgovori
+3
4 1
Mukec
07. 08. 2026 12.41
Podaljšek - v smrt
Odgovori
-2
1 3
Mclaren
07. 08. 2026 11.15
Ti trenerji so geniji, ni kaj...
Odgovori
-4
3 7
Ramzess
07. 08. 2026 10.42
Spet tekma med nevihto, ni prvi tak primer.
Odgovori
+6
8 2
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