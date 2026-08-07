Strela med tekmo vzela življenje mlademu nogometašu

Lokalna nogometna tekma na jugu Tajske se je po udaru strele spremenila v tragedijo. Med močnim monsunskim neurjem je strela udarila v bližino več igralcev, zaradi česar se je več nogometašev zgrudilo na igrišče. Posnetek dogodka, ki je zaokrožil po spletu, prikazuje trenutek udara in zmedo, ki je sledila, ko so soigralci, sodniki in gledalci hiteli pomagati poškodovanim.

Kljub takojšnji pomoči in poskusom oživljanja na kraju dogodka 24. letnika niso uspeli rešiti. V nesreči je bilo poškodovanih še 12 drugih igralcev.

Tragedija je znova opozorila na nevarnost športnih aktivnosti na prostem v času neviht. Varnostni protokoli po vsem svetu priporočajo prekinitev tekmovanja takoj, ko obstaja nevarnost udara strele v bližini, ravno zato, da bi se preprečilo takšne tragične dogodke.