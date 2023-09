Nogometaš v Franciji stal na viaduktu in grozil s skokom, zdaj na varnem

BFM Nice Cote d'Azur in France Bleu Azur poročata, da naj bi se nogometaš ustavil na avtocesti pri mestu Nica in se postavil na ograjo 100 metrov visokega viadukta Magnan. Grozil naj bi s samomorom. Francoski mediji so poročali, da naj bi šlo za Alexisa Beko Beko. Časnik Var-Matin je sprva poročal, da naj bi razlog za to bila nedavna prekinitev zveze z dekletom. To so potrdili tudi njegovi agenti, ki pa so dejali: "Zgodba o prekinitvi zveze je popolnoma napačna. To nikakor ni povezano s tem in je popolnoma izven konteksta. Te zgodbe ne bomo nadaljnje komentirali."