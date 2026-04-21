Nogometaš v stabilnem stanju po napadu z nožem

Do incidenta je prišlo konec tedna v Herningu. "FC Midtjylland je v tesnem stiku in sodelovanju z oblastmi ter nudi podporo Alamari Djabiju in njegovi družini," je klub zapisal na svoji spletni strani.
Klub ni posredoval nadaljnjih podrobnosti o okoliščinah. "Iz spoštovanja do policijske preiskave, vključno z zaslišanji prič in pregledi, ne bomo dajali nadaljnjih komentarjev."
Djabi prihaja iz Gvineje Bisao. Midtjyllandu se je pridružil leta 2023 in eno leto preživel na posoji pri portugalskem tretjeligašu Mafri. Do sedaj je igral predvsem za mladinske ekipe najboljšega danskega kluba. V danski superligi za zdaj še ni odigral nobene tekme za prvo ekipo.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.