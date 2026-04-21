Nogometaš v stabilnem stanju po napadu z nožem

Devetnajstletni nogometni talent Alamara Djabi je bil na Danskem hudo poškodovan v napadu z nožem. Po navedbah njegovega kluba, prvoligaša Midtjyllanda, je igralec prestal dve operaciji in je bil v komi. Po napadu je bil v smrtni nevarnosti, zdaj pa so ga prebudili iz kome in Djabi je v stabilnem stanju.