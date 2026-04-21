Nogomet

Nogometaš v stabilnem stanju po napadu z nožem

Herning, 21. 04. 2026 14.25 pred 1 uro 1 min branja 0

Avtor:
STA
Alamara Djabi

Devetnajstletni nogometni talent Alamara Djabi je bil na Danskem hudo poškodovan v napadu z nožem. Po navedbah njegovega kluba, prvoligaša Midtjyllanda, je igralec prestal dve operaciji in je bil v komi. Po napadu je bil v smrtni nevarnosti, zdaj pa so ga prebudili iz kome in Djabi je v stabilnem stanju.

Do incidenta je prišlo konec tedna v Herningu. "FC Midtjylland je v tesnem stiku in sodelovanju z oblastmi ter nudi podporo Alamari Djabiju in njegovi družini," je klub zapisal na svoji spletni strani.

FOTO: Profimedia
Alamara Djabi
FOTO: Profimedia

Klub ni posredoval nadaljnjih podrobnosti o okoliščinah. "Iz spoštovanja do policijske preiskave, vključno z zaslišanji prič in pregledi, ne bomo dajali nadaljnjih komentarjev."

Preberi še Preporod Šeška in Uniteda, ki je v tem letu najboljši v Premier League

Djabi prihaja iz Gvineje Bisao. Midtjyllandu se je pridružil leta 2023 in eno leto preživel na posoji pri portugalskem tretjeligašu Mafri. Do sedaj je igral predvsem za mladinske ekipe najboljšega danskega kluba. V danski superligi za zdaj še ni odigral nobene tekme za prvo ekipo.

Midtjylland Alamara Djabi

Preporod Šeška in Uniteda, ki je v tem letu najboljši v Premier League

bibaleze
Portal
Razkošna zabava Ronaldove hčerke za 4. rojstni dan
Če si mama, potrebuješ točno te superge
Če si mama, potrebuješ točno te superge
To je povedal kralj Karel ob stoletnici rojstva matere
To je povedal kralj Karel ob stoletnici rojstva matere
Rodila je pri 17 letih in sinu lagala, da je njegova sestra
Rodila je pri 17 letih in sinu lagala, da je njegova sestra
zadovoljna
Portal
Je sploh mogoče, da je po rojstvu štirih otrok videti tako dobro?
Ne boste verjeli, koliko je stara ta hrvaška pevka
Ne boste verjeli, koliko je stara ta hrvaška pevka
Zvezdnica je postala neprepoznavna
Zvezdnica je postala neprepoznavna
Hlače, ki jih bomo letos videvale na vsakem koraku
Hlače, ki jih bomo letos videvale na vsakem koraku
vizita
Portal
Telo ne laže: kaj nas vrhunska plavalka uči o zdravju
Kaj res pomaga pri izgubi kilogramov
Kaj res pomaga pri izgubi kilogramov
Zakaj imamo spomladi več prebavnih težav
Zakaj imamo spomladi več prebavnih težav
Pred 30. letom je posegla v svoj obraz – je bila odločitev res prava?
Pred 30. letom je posegla v svoj obraz – je bila odločitev res prava?
cekin
Portal
'Kot Hrvaška, a ceneje'
Stranke želele preveriti, ali res delajo ročno in ali res zaposlujejo invalide
Stranke želele preveriti, ali res delajo ročno in ali res zaposlujejo invalide
To hišo prodajajo za 1,37 milijona evrov
To hišo prodajajo za 1,37 milijona evrov
Izplačila iz Prvega pokojninskega sklada: ali so obdavčena?
Izplačila iz Prvega pokojninskega sklada: ali so obdavčena?
moskisvet
Portal
Nekdanji skakalni as Robert Kranjec utrpel hude poškodbe
Po 40. letu: modne napake, ki vas postarajo – in kako jih popraviti
Po 40. letu: modne napake, ki vas postarajo – in kako jih popraviti
Privlačna bosanska vplivnica, ki jo povezujejo z Jannikom Sinnerjem
Privlačna bosanska vplivnica, ki jo povezujejo z Jannikom Sinnerjem
Moški proti ženskam: resnica o razlikah, ki jo razkriva znanost
Moški proti ženskam: resnica o razlikah, ki jo razkriva znanost
dominvrt
Portal
Ljubka psička priljubljene slovenske pevke očarala
Delovna akcija: prenova Društva Hospic
Delovna akcija: prenova Društva Hospic
Ne izkopavajte ga! Močvirski tulipan je zaščiten – a obstaja rešitev za vaš vrt
Ne izkopavajte ga! Močvirski tulipan je zaščiten – a obstaja rešitev za vaš vrt
Tako bodo narcise bujno cvetele: ključni korak, ki ga ne smete izpustiti
Tako bodo narcise bujno cvetele: ključni korak, ki ga ne smete izpustiti
okusno
Portal
Trik, ki bo vašo najljubšo pijačo spremenil v poletni hit
Ekstra okusna jed, pripravljena v samo 30 minutah
Ekstra okusna jed, pripravljena v samo 30 minutah
Pozabljena sladica naših babic, ki jo danes spet odkrivamo
Pozabljena sladica naših babic, ki jo danes spet odkrivamo
Skuhaj enkrat, jej različno: 3 ideje iz istih sestavin
Skuhaj enkrat, jej različno: 3 ideje iz istih sestavin
voyo
Portal
Nevarna četrt
Kmetija
Kmetija
Belo se pere na devetdeset
Belo se pere na devetdeset
Delovna akcija
Delovna akcija
