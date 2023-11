Nogometaš zaradi objave o Izraelu in Palestini odpuščen

El Ghazi se je odzval na odločitev kluba z zapisom na Instagramu in vztrajal pri svojih stališčih. "Naredi, kar je prav, tudi če si pri tem osamljen," je dejal.

Novopečeni član Mainza v tej sezoni, klubu se je pridružil septembra, se je 27. oktobra na dogajanje na Bližnjem vzhodu odzval z zapisom na družbenih omrežjih, ki da ga je moč razumeti kot zanikanje pravice Izraela do obstoja.

Po posredovanja Mainza naj bi naknadno izjavil, da ne zanika pravice Izraela do obstoja in da obsoja vse vrste terorizma, klub pa mu je zaradi tega dal še eno priložnost.

Vendar je El Ghazi v nadaljevanju zanikal, da je z lastno voljo podal pojasnilo glede svoje prvotne objave. V sredo je tako zapisal, da mu ni žal za prvotno zapisana stališča. "Ne ograjujem se od tega, kar sem rekel in v kar verjamem, ne danes in ne do konca mojega življenja, v imenu človečnosti in vseh zatiranih," je zapisal na Instagramu.