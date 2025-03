Nogometaš zaradi spolne usmerjenosti vsakodnevno prejema smrtne grožnje

Josh Cavallo je pred tremi leti in pol prejel veliko sporočil podpore, med drugim so se mu je za pogum zahvalili tudi Jürgen Klopp, Gerard Pique in Marcus Rashford. Za njim so istospolno usmerjenost priznali še nekateri nogometaši, med njimi tudi 29-letni Jakub Jankto, ki je v najboljšem obdobju svoje kariere kar 45-krat oblekel dres češke reprezentance.