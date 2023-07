Nogometaša dva dneva po napadu na sodnika našli mrtvega

Williams Alexander Tapon je na sobotni tekmi argentinske amaterske lige med La Cortado in El Rejuntejem napadel sodnika tekme Cristiana Ariela Paniaguo , ki je zaradi poškodb glave bil odpeljan v bolnišnico. Lokalni tožilci so nogometaša po prijavi nogometnega sodnika obtožili poskusa umora na športnem dogodku. V primeru, da bi bil spoznan za krivega, bi lahko v zaporu preživel med 10 in 15 leti.

Dva dni po incidentu so policisti blizu železniške postaje v predmestju Buenos Airesa našli njegovo truplo. Policisti niso potrdili vzroka smrti, vdova in mati njegovega dveletnega in sedemmesečnega otroka pa je lokalnim medijem dejala, da je storil samomor. "V zvočnem sporočilu, s katerim se je poslovil, mi je rekel, naj poskrbim za otroka. Dodal je še, da je bolje, da vsi enkrat sočasno trpimo, kot da gledamo, kako on trpi v zaporu. To so bile njegove zadnje besede, preden je storil to, kar je storil," je vdova dejala lokalnemu časopisu Cronica.