Nogometaša lažno obtožila posilstva, sedem let pozneje je prejela kazen

Odvetnica Rusinje je oktobra lani zaprosila za prestavitev sodne obravnave zaradi zdravstvenih težav, še pred tem pa so številne obravnave večkrat prestavili zaradi podobnih razlogov. Pozneje se tudi ruska manekenka ni udeležila obravnav na katerih je tožilstvo zahtevalo dveletno zaporno kazen. Zdaj je sodišče v Malagi sporočilo, da je manekenka sprejela pogojno zaporno kazen šestih mesecev in finančno kazen v višini 1.800 evrov.

Policistii so preiskavo junija 2017 zaustavili po zgolj dveh dneh, saj so pregledali posnetke bližnje varnostne kamere, ki so razkrili, da je manekenka iz avta padla po nesreči in ne zato, ker jo je nogometaš odrinil "po nasilnem spolnem odnosu", kot je prvotno trdila. Policija naj bi tudi pridobila telefonska sporočila, ki jih je Kremlova nogometašu poslala dve uri po domnevnem posilstvu. V njih naj bi ga večkrat spraševala, kdaj bo z njo odšel domov.