Spet La Liga2 in nov brutalen prekršek, ki bi se lahko končal tragično

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Quadri Liameed je v dvoboju za žogo na robu kazenskega prostora skušal žogo odbiti z glavo, medtem ko je nogometaš Albaceteja Jose Corpas poskušal izvesti volej. Liameed je bil pri žogi prvi, nato pa ga je Corpas s silovitim zamahom z nogo zadel naravnost v glavo.

Po udarcu je nogometaš Sabadella negibno padel na tla in za nekaj trenutkov izgubil zavest. Na igrišče je nemudoma priteklo zdravniško osebje, ki mu je nudilo pomoč, kmalu zatem pa je na zelenico pripeljalo tudi reševalno vozilo.

Liameeda so nato prepeljali v bolnišnico na nadaljnje preglede. Za zdaj ni znano, kakšne poškodbe je utrpel in v kakšnem stanju je. Incident je močno pretresel igralce obeh ekip in gledalce na stadionu, saj je bil trk videti zelo nevaren.