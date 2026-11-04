Spet La Liga2 in nov brutalen prekršek, ki bi se lahko končal tragično

Quadri Liameed je v dvoboju za žogo na robu kazenskega prostora skušal žogo odbiti z glavo, medtem ko je nogometaš Albaceteja Jose Corpas poskušal izvesti volej. Liameed je bil pri žogi prvi, nato pa ga je Corpas s silovitim zamahom z nogo zadel naravnost v glavo.
Po udarcu je nogometaš Sabadella negibno padel na tla in za nekaj trenutkov izgubil zavest. Na igrišče je nemudoma priteklo zdravniško osebje, ki mu je nudilo pomoč, kmalu zatem pa je na zelenico pripeljalo tudi reševalno vozilo.
Liameeda so nato prepeljali v bolnišnico na nadaljnje preglede. Za zdaj ni znano, kakšne poškodbe je utrpel in v kakšnem stanju je. Incident je močno pretresel igralce obeh ekip in gledalce na stadionu, saj je bil trk videti zelo nevaren.
La Liga 2, uradno znana kot Segunda División, je druga najvišja raven španskega nogometnega ligaškega sistema. V tej ligi tekmujejo klubi, ki se borijo za napredovanje v prestižno prvoligaško tekmovanje La Liga, hkrati pa je tudi prostor, kjer se kalijo številni mladi talenti in zasedbe z bogato zgodovino.
Pirenejski polotok se nahaja v jugozahodni Evropi in je za Apeninskim in Balkanskim polotokom eden od treh velikih južnoevropskih polotokov. Geografsko na njem prevladujejo Španija in Portugalska, obsega pa tudi majhno kneževino Andoro ter britansko čezmorsko ozemlje Gibraltar.
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