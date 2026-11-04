Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Nogomet Liga prvakov Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Kolesarstvo Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Nogomet

Spet La Liga2 in nov brutalen prekršek, ki bi se lahko končal tragično

Madrid, 04. 11. 2026 10.30 pred 52 minutami 1 min branja 4

Avtor:
M.J.
Quadri Liameed

Nov dan in nov grozljiv (nogometnim) dogodek na Pirenejskem polotoku. Na tekmi španske druge lige je prišlo do pretresljivega prizora, po katerem je moral nogometaš Sabadella Quadri Liameed z reševalnim vozilom v bolnišnico.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Quadri Liameed je v dvoboju za žogo na robu kazenskega prostora skušal žogo odbiti z glavo, medtem ko je nogometaš Albaceteja Jose Corpas poskušal izvesti volej. Liameed je bil pri žogi prvi, nato pa ga je Corpas s silovitim zamahom z nogo zadel naravnost v glavo.

Preberi še Še nevideno? Obračun Lige prvakov prekinile rakete zunaj stadiona

Po udarcu je nogometaš Sabadella negibno padel na tla in za nekaj trenutkov izgubil zavest. Na igrišče je nemudoma priteklo zdravniško osebje, ki mu je nudilo pomoč, kmalu zatem pa je na zelenico pripeljalo tudi reševalno vozilo.

Preberi še Vratarju Andore grozi kazenski postopek po smrti nogometaša: kaj pravi zakonodaja?

Liameeda so nato prepeljali v bolnišnico na nadaljnje preglede. Za zdaj ni znano, kakšne poškodbe je utrpel in v kakšnem stanju je. Incident je močno pretresel igralce obeh ekip in gledalce na stadionu, saj je bil trk videti zelo nevaren.

Razlagalnik

La Liga 2, uradno znana kot Segunda División, je druga najvišja raven španskega nogometnega ligaškega sistema. V tej ligi tekmujejo klubi, ki se borijo za napredovanje v prestižno prvoligaško tekmovanje La Liga, hkrati pa je tudi prostor, kjer se kalijo številni mladi talenti in zasedbe z bogato zgodovino.

Pirenejski polotok se nahaja v jugozahodni Evropi in je za Apeninskim in Balkanskim polotokom eden od treh velikih južnoevropskih polotokov. Geografsko na njem prevladujejo Španija in Portugalska, obsega pa tudi majhno kneževino Andoro ter britansko čezmorsko ozemlje Gibraltar.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
Izberite 24ur.com za svoj prednostni vir na Google.
nogomet španija la liga2

Kriki groze in obupa ob pogledu na zlomljeno nogo po slavju ob golu

Elsner po le petih mesecih končal službovanje v Lozani

24ur.com Groza v Barceloni: voznica z avtom zapeljala med navijače Espanyola
24ur.com Trenutek groze v Španiji: srhljiv prekršek, navijači: 'Morilec!'
24ur.com Krvav pretep v Madridu: nezavestni Valverde pristal v bolnišnici
24ur.com Nogometaša dva dneva po napadu na sodnika našli mrtvega
24ur.com Bližnje srečanje Vinalesa in Bezzecchija, ki bi se lahko končalo tragično
24ur.com Nov dan, nov padec in nova huda poškodba alpinca
Moskisvet.com Usodni trenutek na igrišču: Posledice trka prehude, nogometaš podlegel poškodbam
Priporoča
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 01 image1
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 02 prod1
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 03 prod2
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 04 prod3
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 05 prod4
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 06 prod5
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 07 prod6
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 08 image2
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 09 prod7
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 10 prod8
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 11 prod9
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 12 prod10
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 13 prod11
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 14 prod12
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 15 prod13
KOMENTARJI4

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Gramer
04. 11. 2026 11.06
Vsaj napišite, da se je to zgodilo 31.10, torej pred tistim incidentom. Včeraj so bile vse tekme 2. lige odpovedane.
Odgovori
+1
1 0
?iro123
04. 11. 2026 10.56
To ni več nogomet, to je, sej ne veš kaj bi reku.
Odgovori
+2
2 0
mackon08
04. 11. 2026 10.52
Ja še čudi se rdečemu kartonu. Najmanj 2 leti prepoved nastopanja bi moral dobiti.
Odgovori
+2
2 0
dadinho10
04. 11. 2026 10.46
Incident je močno pretresel igralce obeh ekip in gledalce na stadionu, saj je bil trk videti zelo nevaren. Mocno je pretresel vse, razen samega igralca...Le-ta je najprej padel na tla in sploh ni pogledal proti nasprotniku, nato pa ko je zagledal rdeci karton, dvignil roke kot zakaj....
Odgovori
+4
4 0
bibaleze
Portal
En telefonski klic je dovolj, da ostanete brez denarja: Tako vas lahko pretentajo
Kaj je moje in kaj ni moje? Ko si mame sodimo, namesto pomagamo
Kaj je moje in kaj ni moje? Ko si mame sodimo, namesto pomagamo
Se še spomnite skodrane Suzi? Minilo je že 35 let, danes je povsem drugačna
Se še spomnite skodrane Suzi? Minilo je že 35 let, danes je povsem drugačna
Več kot 15 let ljubezni, zdaj pa prihaja dojenček
Več kot 15 let ljubezni, zdaj pa prihaja dojenček
zadovoljna
Portal
Mislila je, da je zmenek potekal odlično, nato pa jo je šokiralo njegovo vedenje
Namesto kave vsako jutro pije ta napitek: nanj prisega tudi Jelena Đoković
Namesto kave vsako jutro pije ta napitek: nanj prisega tudi Jelena Đoković
Ženske jo obožujejo, strokovnjaki pa svarijo: povzroči lahko izpadanje las
Ženske jo obožujejo, strokovnjaki pa svarijo: povzroči lahko izpadanje las
Modni dvoboj: kopirala je njen videz, toda ali ga je nosila bolje?
Modni dvoboj: kopirala je njen videz, toda ali ga je nosila bolje?
vizita
Portal
V Sloveniji se širi okužba, ki povzroča nenadno bruhanje in drisko, najbolj ogroženi so ti ljudje
Možganska kap pri 28 letih: mlad plesalec premagal hude napovedi
Možganska kap pri 28 letih: mlad plesalec premagal hude napovedi
Zakaj se kilogrami vračajo? Kako dolgoročno obvladovati debelost in doseči trajne rezultate
Zakaj se kilogrami vračajo? Kako dolgoročno obvladovati debelost in doseči trajne rezultate
Želite ohraniti bister um v starosti? Obujte si udobne čevlje
Želite ohraniti bister um v starosti? Obujte si udobne čevlje
cekin
Portal
V vašem domu je morda več tarč za hekerje, kot si mislite
Kitajske krste preplavljajo Evropo. Posel, ki je veljal za varnega, se sesuva
Kitajske krste preplavljajo Evropo. Posel, ki je veljal za varnega, se sesuva
Ena zamuda jih je drago stala
Ena zamuda jih je drago stala
Na črni petek lahko prihranite veliko, a le če se izognete tej pogosti napaki
Na črni petek lahko prihranite veliko, a le če se izognete tej pogosti napaki
moskisvet
Portal
Mož, ki je 28 let pešačil domov: neverjetna življenjska zgodba Karla Bushbyja
Tri naprave, ki bi jih morali po uporabi izključiti iz vtičnice
Tri naprave, ki bi jih morali po uporabi izključiti iz vtičnice
Imel je 152 kilogramov, danes pa se pripravlja na eno najtežjih preizkušenj na svetu
Imel je 152 kilogramov, danes pa se pripravlja na eno najtežjih preizkušenj na svetu
Vse je delovalo brezhibno. Potem pa hladen tuš ...
Vse je delovalo brezhibno. Potem pa hladen tuš ...
dominvrt
Portal
Ogromna luknja ogrozila njegovo razkošno vilo: Nicolas Cage zdaj živi po hotelih
Preden kupite škatle za shranjevanje, naredite ta pomemben korak
Preden kupite škatle za shranjevanje, naredite ta pomemben korak
Če vas vaša orhideja spravlja v obup, je morda čas za drugačen pristop
Če vas vaša orhideja spravlja v obup, je morda čas za drugačen pristop
'Naš dom je neznosno tih': Nika Zorjan ob žalostni izgubi
'Naš dom je neznosno tih': Nika Zorjan ob žalostni izgubi
okusno
Portal
Popolna jesenska sladica, pripravljena v pičlih 10 minutah!
Najboljše jedi za hladne jesenske dni
Najboljše jedi za hladne jesenske dni
'Naježil sem se': Tadejeva jed je sodnike pustila brez besed
'Naježil sem se': Tadejeva jed je sodnike pustila brez besed
Se spomnite te jedi iz otroštva? Naše babice so jo pogosto kuhale
Se spomnite te jedi iz otroštva? Naše babice so jo pogosto kuhale
voyo
Portal
Priscilla
Ne zapusti me
Ne zapusti me
Bratje z igrišča
Bratje z igrišča
MasterChef Slovenija
MasterChef Slovenija
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 2022