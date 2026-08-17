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Nogomet

Nogometaša reševali iz bazena in ga s helikopterjem odpeljali v bolnišnico

Cagliari, 17. 08. 2026 16.06 pred 1 uro 1 min branja 1

Avtor:
S.V. STA
Yael Trepy

Član italijanskega nogometnega prvoligaša Cagliarija Yael Trepy je po nesreči med plavanjem na Sardiniji v kritičnem stanju na oddelku za intenzivno nego. Iz kluba so sporočili, da se 20-letni francoski napadalec trenutno zdravi v bolnišnici v mestu Sassari na Sardiniji.

Po poročanju medijev se je Trepy konec tedna znašel v težavah v bazenu vile na obali Costa Smeralda v kraju Porto Cervo.

Tiskovna agencija Ansa je poročala, da nogometaš menda ne zna plavati, vendar ga je odneslo v globlji del bazena. Iz vode so ga rešili in s helikopterjem prepeljali v bolnišnico.

Cagliari za zdaj ni razkril podrobnosti o zdravstvenem stanju igralca in je prosil za spoštovanje zasebnosti njega in njegove družine. V klubu so še zagotovili, da bodo javnost obveščali o morebitnih spremembah.

Trepy, ki se je rodil v Franciji, se je leta 2023 pridružil mladinski ekipi Cagliarija. Za člansko moštvo je debitiral v začetku leta proti Cremoneseju in na isti tekmi dosegel tudi svoj prvi gol. Še prejšnji petek je bil v začetni enajsterici Cagliarija na tekmi italijanskega pokala proti Arezzu (1:0).

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KOMENTARJI1

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devlon
17. 08. 2026 16.25
amater. znanje pavanja bi naj bila osnovna vescina. prezivetja.
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