Nogometaša reševali iz bazena in ga s helikopterjem odpeljali v bolnišnico

Po poročanju medijev se je Trepy konec tedna znašel v težavah v bazenu vile na obali Costa Smeralda v kraju Porto Cervo.

Tiskovna agencija Ansa je poročala, da nogometaš menda ne zna plavati, vendar ga je odneslo v globlji del bazena. Iz vode so ga rešili in s helikopterjem prepeljali v bolnišnico.

Cagliari za zdaj ni razkril podrobnosti o zdravstvenem stanju igralca in je prosil za spoštovanje zasebnosti njega in njegove družine. V klubu so še zagotovili, da bodo javnost obveščali o morebitnih spremembah.

Trepy, ki se je rodil v Franciji, se je leta 2023 pridružil mladinski ekipi Cagliarija. Za člansko moštvo je debitiral v začetku leta proti Cremoneseju in na isti tekmi dosegel tudi svoj prvi gol. Še prejšnji petek je bil v začetni enajsterici Cagliarija na tekmi italijanskega pokala proti Arezzu (1:0).