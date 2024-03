Nogometaše na Malti čaka prva pripravljalna tekma pred Eurom

"Čakata nas dve pomembni tekmi v pripravah na EP. To je to, kar smo vsi čakali. Proti Malti bo tudi pomembna tekma, tako kot vsaka. Tudi izid bo pomemben, ker se s pozitivnim izkupičkom dviguje samozavest. Verjamem, da bomo pokazali dobro igro in bomo na koncu zadovoljni," je dejal Oblak.

Tudi on je dodal, da si na EP želijo doseči lep rezultat, ne le nastopiti tam. "Tudi zato sta ti dve tekmi pomembni, vsak tekmec je vreden spoštovanja. Tudi tekma z Malto ne bo lahka, saj tudi ona napreduje iz leta v leto. Veliko ekip je imelo na Malti težave, tudi mi. Tako da pričakujem trdo tekmo in treba bo dati vse od sebe," je še povedal Oblak.

Z Malto, 172. na lestvici Mednarodne nogometne zveze, so se Slovenci, ki so 55. na svetovni lestvici, nazadnje merili v kvalifikacijah za SP 2022 in obakrat zmagali, v gosteh z 1:0, doma pa s 4:0. Sicer pa ima Slovenija v medsebojnih tekmah z Maltežani še pet zmag in neodločen izid.

Po Malti pa Slovence v torek v Stožicah čaka še težko pričakovan obračun s Portugalci.