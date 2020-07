Prvič v zgodovini: Basakšehirju naslov v Turčiji

Nogometaši istanbulskega Basakšehirja so prvič v zgodovini osvojili naslov turških prvakov in v mestnem rivalstvu prehiteli klubske velikane Galatasaray, Fenerbahče in Bešiktaš. Naslov so dosegli po zmagi z 1:0 nad Kayserisporjem, ki ga vodi hrvaški strokovnjak Robert Prosinečki, eden od kandidatov za trenerja zagrebškega Dinama.

icon-expand Basakšehir FOTO: AP Basakšehirju, klub je bil ustanovljen šele leta 1990, je do naslova pomagal tudi drugouvrščeni Trabzonspor. Ta je na domačem igrišču zapravil vodstvo s 3:1 in na koncu izgubil proti Konyasporju s 3:4 (1:1), ki si je zagotovil obstanek, in dva kroga pred koncem za tekmeci iz turške metropole zaostaja za neulovljivih sedem točk. Tekmo v Istanbulu je v 19. minuti odločil Tekdemir. Turška liga je bila ustanovljena leta 1959, Basakšehir pa je šele šesti klub z naslovom prvaka v zgodovini. Galatasaray je do zdaj zbral 22 naslovov, Fenerbahče 19, Bešiktaš 15, Trabzonspor šest in enega Bursaspor.