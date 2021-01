Nogometašema zaradi posnetka spolnega akta pogojna kazen

Sergiju Enrichu in Antoniu Luni, španskima nogometašema Eibarja oziroma Girone, je zaradi objave skupinskega spolnega akta z mladenko, ki ni privolila v snemanje in predvajanje na spletu, sodišče v San Sebastianu izreklo pogojno kazen dveh let zapora.

Nogometaši Eibarja z Enrichom (drugi z desne) proslavljajo po golu v mreži madridskega Reala. Po poročanju francoske tiskovne agencije AFP je za nogometaša Sergija Enrichain Antonia Luna, ki sta bila v času prekrška člana Eibarja, tožilec zahteval petletno zaporno kazen, dobila sta dveletno, po španskem zakonu pa je vsaka kazen za prvi prekršek, ki traja dve leti ali manj, pogojna. Oškodovanki bosta morala plačati 100.000 evrov. Video naj bi na spletu objavil soigralec akterjev Eddy Silvestre, ki pa so ga na sodišču oprostili. "Med spolnim aktom je Antonio Luna s privoljenjem vzel mobilni telefon Sergija Enricha in začel snemati odnos. Na posnetku je mogoče jasno prepoznati vse tri. Ko je žrtev uvidela, da se akt snema, je jasno nakazala, da si tega ne želi, Luna je s snemanjem tudi prenehal," je del besedila v sodbi objavila stranElconfidencial.com. Posnetek, ki ga je objavil Silvestre, traja 12 sekund.