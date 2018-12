Žalovanje v Stuttgartu: kapetanu moštva na tribuni umrl oče

Na tekmi nemške Bundeslige so zmago slavilli nogometaši Stuttgarta, ki so premagali Herho, vendar pa je bil izid v drugem planu. Oče kapetana domačega moštva Christiana Gentnerja se je po tekmi zgrudil na tribunah stadiona in kljub zdravniški pomoči umrl.

V 15. krogu Bundeslige je Stuttgart na domačem stadionu Mercedes-Benz-Arena gostil berlinsko Hertho in zmagal z 2 : 1. Oba gola za domače je dosegel Mario Gomez, pri drugem mu je podal kapetan Stuttgarta Christian Gentner. Veselje ob pomembni zmagi pa je bilo kratkotrajno, saj je Gentner izvedel, da se je njegov oče Herbert zgrudil na tribuni le nekaj minut po koncu tekme in umrl. Posredovala je zdravniška služba, a mu ni mogla več pomagati. Vzrok smrti še ni znan. "VfB Stuttgart žaluje ob smrti Herberta Gentnerja. Oče našega kapetana Christina Genterja je na domači tekmi proti Herthi umrl na stadionu. Stuttgart je v teh težkih trenutkih v mislih z družino Gentner," so zapisali na klubski spletni strani.



