Nogometaši Barcelone večerjali z novim trenerjem in sodelavci

Po poročanju televizije TV3, ki je bila med tistimi, ki je nogometaše in člane novega strokovnega štaba nogometnega kluba Barcelona pričakala pred vhodom v znano restavracijo Via Veneto, je druženje organiziral novi trener Barce Quique Setien . O potezi 61-letnega Kantabrijca uradni klubski kanali na družbenih omrežjih niso poročali, lokalni športni dnevnik Mundo Deportivo pa dodaja, da večerje ni bilo na klubskem urniku vse do slovesa Setienovega predhodnika Ernesta Valverdeja .

Manjkala sta le poškodovana Luis Suarezin Ousmane Dembele, ki po zadnjih informacijah v Katarju zelo dobro okreva in naj bi v prihodnjem mesecu predstavljal pomembno orožje v lovu na državni in pokalne naslove. Katalonski mediji z zanimanjem in navdušenjem spremljajo Setienovo druženje z biserom klubske šole, vezistom Riquijem Puigom, ki je bil pod Valverdejevim vodstvom večji del svoje profesionalne kariere večinoma neviden, novinec na klopi pa mu je med prvimi treningi pri klubu s Camp Noua namenil veliko več časa za individualne posvete, bil pa je tudi med četrtkovimi povabljenci.

V igri so še vsi naslovi

"Igralci so strnili vrste pred zaključkom sezone, ko so v igri še trije naslovi. Držijo vodilni položaj v prvenstvu, so v osmini finala Lige prvakov in njihov cilj je tudi zmaga v kraljevem pokalu,"so zapisali pri Mundu Deportivu.

"Nazadnje so se igralci za večerjo zbrali ob koncu septembra. Takrat so to storili zato, da bi združili moči po neprepričljivem začetku sezone. Tisto srečanje je potekalo v hotelu Sir Victor v Barceloni, (Lionel) Messi pa ga je kot kapetan moral organizirati. Gost je bil tudi Ernesto Valverde," dodaja katalonski športni dnevnik.