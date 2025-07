Borussia Dortmund zadnji četrtfinalist

V zaključku tekme je imel Španec Sergio Ramos , nekdanji nogometaš Real Madrida in PSG, priložnost za izenačenje, a je žogo z glavo poslal mimo. Tako Borussia kot Real sta s prebojem v četrtfinale osvojila 3,125 milijona evrov denarne nagrade. V soboto se bosta ekipi pomerili med seboj v zadnjem četrtfinalu na stadionu MetLife v New Jerseyju.

Krog zadnjih osmih moštev na klubskem SP je zdaj sklenjen, med najboljšimi je pet evropskih ekip (poleg Reala in Borussie še PSG, Bayern München in Chelsea), ena azijska (Al-Hilal) in dve južnoameriški (Fluminense in Palmeiras).