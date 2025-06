Nogometaši Borussie zaradi žgočega sonca ostali v garderobi

Na sobotni tekmi klubskega svetovnega prvenstva med Borussio Dortmund in Mamelodi Sundowns je imel nemški klub v prvem polčasu prazno klop za rezerviste. Razlog so bile visoke temperature, zaradi katerih so se rezervni nogometaši Borussie Dortmund odločili, da si prvi del tekme ogledajo na televiziji v garderobi.

"Naši rezervisti so si prvi polčas ogledali iz garderobe, da bi se izognili žgočemu soncu na stadionu TQL. Tega še nismo videli, ampak v tej vročini je to popolnoma smiselno," so pri Borussii Dortmund zapisali v objavi na družbenih omrežjih, ki je pritegnila veliko pozornosti.

Poleg slabega obiska tekem so prav visoke temperature v Združenih državah Amerike težava, o kateri se v povezavi s klubskim svetovnim prvenstvom največ govori. "Grozno vroče je. Boleli so me prsti na nogah, boleli so me nohti. Ker je za vse enako, se ne moremo pritoževati," je povedal vezist Atletico Madrida Marcos Llorente, problem pa je izpostavil tudi trener PSG-ja Luis Enrique: "Temperatura vpliva na tekme. Nekatere ure tekem so za evropske navijače odlične, a ekipe trpijo."

Nogometaši PSG-ja in Atletico Madrida med odmorom za vodo na 32 stopinjah Celzija. FOTO: AP icon-expand