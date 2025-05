Olimpija ni izkoristila skoraj ure z igralcem več in le remizirala z Muro

Kljub vsemu temu je z borbeno predstavo prišla do točke in si zagotovila obstanek v ligi. Na drugi strani je Olimpija iskala zmago, s katero bi naredila bržčas odločilen korak k potrditvi naslova. A osvojila točko, kar pomeni, da ima pred Mariborom sedem točk naskoka. Če želijo zeleno-beli osmi naslov slaviti že ta konec tedna, mora Primorje v nedeljo premagati Maribor v Ljudskem vrtu.

V 92. minuti je Mura na igrišču ostala le z deveterico, saj je drugi rumeni karton dobil Faad Sana, a je črno-bela zasedba kljub temu zdržala nalete in prišla do točke.

Koper dobil generalko pred finalom pokala

Celjski in koprski nogometaši so obračun v ligi začeli tudi že z mislijo na sredin finale pokalnega tekmovanja, tako da je bilo v obeh ekipah nekaj sprememb. A obe sta na dvoboj prišli z odločnima popotnicama. Tako Celjani kot Koprčani so bili neporaženi deset tekem zapovrstjo. Ob tem pa Celje že na enajstih zaporednih medsebojnih tekmah ni izgubilo proti Kopru.

A ta niz so Primorci prekinili in so trdno na tretjem mestu ter v boju tudi še za drugo, Celje pa se bo za potrditev četrtega mesta še moralo nekoliko potruditi. V teh dveh krogih ga sicer čakata zadnjeuvrščeni ekipi - Nafta in Domžale.

Celjani so hitro povedli, Klemen Nemanič je podal pred vrata nizko žogo z leve strani, Nikita Josifov pa jo je ob Sandru Jovanoviću iz bližine poslal v mrežo. Celjani so bili nekoliko dejavnejši v napadu, po 20 minutah so zapravili novo lepo priložnost, potem pa so se tudi gosti pogosteje selili v bližino celjskih vrat.

V 29. minuti so imeli Primorci svojo dotlej najlepšo priložnost. Najprej so domači blokirali strel Omarja El Manssourija, nato pa je Toni Domgjoni žogo poslal čez gol iz osrčja kazenskega prostora. Na drugi strani je bil premalo natančen Mario Kvesić v 32. minuti, ko je bil v dobrem položaju po protinapadu.